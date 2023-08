Incredibile, ecco il valore dell’argento usato: se lo vendi fai un affare

L’argento, così come l’oro e pochissimi altri metalli ed elementi chimici risulta essere integrato nel concetto di economia, grazie alle innumerevoli proprietà che questa categoria di metalli mantiene ancora oggi. L’argento anche usato risulta essere tra i metodi più diretti in fase di vendita. Come altri metalli di questo tipo, il valore dell’argento usato è in ascesa, quanto vale oggi?

Da sempre l’argento viene concepito come un tipo di elemento spesso utilizzato nei medesimi contesti dell’oro, e tra i vari metalli nobili è certamente quello più diffuso e presente in ambito generale sul pianeta, per questo motivo è stato impiegato a partire dall’antchità in contesti simili a quello degli altrii metalli preziosi: monete, monili, ma anche strumenti così come nell’elettronica, essendo anche il più “riflettente” tra i metalli comuni, ad esempio risulta essere indispensabile per alcune lavorazioni come i pannelli solari.

L’argento conosciuto viene concepito in leghe di varie tipologie di purezza, perchè essendo un metallo molto duttile in natura, va obbligatoriamente associato ad altri elementi così da migliorarne le qualità e di garantire una maggior robustezza. Il picco del valore dell’argento, che è integrato come l’oro, il platino e pochi altri metalli nelle moderne economie, è stato raggiunto approssimativamente nel XVI, oggi la miglior diffusione ha portato ad un calo netto nel costo al dettaglio di questa risorsa.

Il valore dell’argento usato segue in ambito economico quasi parallelamente quello dell’oro

Oggi come il passato l’argento risulta essere spesso legato all’oro sia come applicazione che come valore, e come quest’ultimo da diversi anni sta rapidamente “risalendo” nel prezzo di costo, a causa di una richiesta sempre sostenuta e sempre più orientata ad applicazioni pratiche (è uno dei migliori conduttori di energia, ed è secondo solo all’oro in termini di duttilità), considerando addirittura che circa due terzi degli utilizzi sono incentrati in settori come l’elettronica, l’industria di precisione e la medicina, oltre che alle varie applicazioni in ambito dei gioielli, che resta spesso quella più naturalmente riconoscibile in senso ampio del termine.

Il valore dell’argento quindi già in sensibile aumento potrebbe aumentare, proprio in corrispondenza di una richiesta maggiore: molti infatti continuano ad affidarsi ai metalli preziosi come investimento, l’argento economico, definito 999, oggi vale poco più di 60 centesimi al grammo, la variante 925, spesso utilizzata per i gioieli, segue con una valutazione media sui 50 centesimi al grammo e via discorrendo, valutazioni che potrebbero aumentare sensibilmente con i prossimi mesi.