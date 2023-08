Suat Serdar, chi è il nuovo calciatore del Verona? Età, caratteristiche, ruolo, video skills

Innesto importante per la rosa dell’Hellas Verona, compagine che la scorsa stagione è riuscita ad ottenere la salvezza e quindi la permanenza in Serie A attraverso i playout, che hanno visto gli scaligeri giocare nuovamente in massima serie. Per rinforzare la mediana è stato da poco ufficializzato Suat Serdar, di nazionalità tedesca.

Suat Serdar, nato l’11 Aprile 1997 a Bingen, in Germania da genitori di origine turca, ha iniziato a giocare a calcio giovanissimo, entrando a far parte del settore giovanile del piccolo club locale del H. Bingen. Pochi mesi dopo è entrato a far parte del settore giovanile del Mainz, dove negli anni ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a giocare con la seconda squadra del club tedesco. Dopo aver completato il processo giovanile nel 2017, due anni prima era arrivato l’esordio in prima squadra durante una partita di campionato.

Oggi 26enne, Serdar è un mediano di centrocampo dalle buone caratteristiche “da filtro” e da tempo risulta essere un profilo molto considerato dalle varie selezioni giovanili dela Germania, nazione che ha scelto di rappresentare pur essendo disposto del doppio passaporto, grazie alle sue origini.

Dopo l’esperienza al Mainz, terminata nel 2018 si è trasferito allo Schalke 04, dove ha trovato un buono spazio da titolare, giocando prevalentemente da mediano, ma grazie alle buoni doti tecniche e di interdizione può fare le “due fasi” senza particolari patemi. Durante l’esperienza allo Schalke 04 la continuità di prestazioni hanno portato la nazionale maggiore tedesca a farlo debuttare in alcune gare amichevoli con la casacca della nazionale teutonica, dopo aver completato l’intero percorso giovanile dall’Under 16 fino all’Under 21, con il quale ha ottenuto un secondo posto agli europei di categoria nel 2019.

Suat Serdar, nuovo acquisto dell’Hellas Verona, con la casacca dell’Hertha Berlino

Dopo la fruttuosa esperienza con lo Schalke, nel 2021 si è trasferito al principale club della capitale Berlino, l’Hertha dove ha mantenuto un’ottima titolarità e capacità di dialogare con i compagni di centrocampo e difesa, ricoprendo anche talvolta ruoli di supporto agli attaccanti.

Calciatore che possiede un buon bagaglio tecnico e capacità di interpretare vari ruoli del centrocampo, potendo operare sia in una mediana a 2 o a 3, può rivelarsi un acquisto sicuramente azzeccato, ufficializzato proprio negli scorsi minuti del club gialloblu, impegnati anche quest’anno a conquistare una salvezza che nelle intenzioni della società dovrà essere meno “faticosa” rispetto a quella ottenuta dopo la fine della stagione regolare con gli spareggi.