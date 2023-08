Francobollo celebrativo scudetto Napoli: incredibile, ecco il suo valore

E’ evidente che il “peso” di una vittoria di campionato di Serie A non √® per forza di cose lo stesso per tutte le piazze. La vittoria dello scudetto del Napoli la scorsa stagione agonistica √® sicuramente un esempio di grande gioia popolare ma anche la strategia della societ√† di De Laurentiis ha fondamentalmente pagato dopo comunque molti anni ad alti livelli. Il francobollo celebrativo della vittoria del Napoli √® stato emesso poco dopo l’ufficialit√† del titolo ed ha un valore importante.

Fin dalla sua concezione il francobollo √® stato da sempre sia un elemento “pratico” estremamente utile, ma anche qualcosa di fortemente identitario ed a tratti celebrativo, e fin dal principio sulla faccia principale delle emissioni sono state scelte raffigurazioni riconoscibili: il Penny Black, il primo francobollo ad essere utilizzato al mondo, sviluppato nel 1840, ritrae per l’appunto la Regina Vittoria, sovrana del Regno Unito e dei possedimenti britannici in tutto il mondo.

Il poligrafico di Stato italiano fin dalla sua concezione ha sviluppato oltre alle forme di francobollo tradizionali quindi quelle conosciute per essere utilizzate per l’affrancatura, anche tutte quelle per ricordare eventi specifici: lo scudetto del Napoli, arrivato a 33 anni di distanza dall’ultimo titolo ha avuto un significato anche pi√Ļ rilevante anche perch√® si tratta di un evento che ha visto il massimo raggiungimento degli obiettivi dopo che la societ√† partenopea √® fallita, e “rinata” nel 2004 ripartendo dalle serie inferiori.

A circa un mese dalla fine della stagione 2022/23 le Poste Italiane hanno messo a disposizione il francobollo celebrativo per lo scudetto del Napoli in varie versioni: l’emissione √® stata resa disponibile presso gli uffici filatelici nelle Poste, e la raffigurazione √® molto riconoscibiile in quanto evidenzia un vicolo della citt√† addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club mentre si trovano di spalle, con le varie diciture Napoli Campione 2022/23, raffigurazione sviluppata per l’occasione dall’illustratore Gaetano Ielluzzo.

Il francobollo celebrativo per lo scudetto del Napoli

Il kit comprensivo di 12 francobolli di questo tipo è in vendita sia sul portale di Poste Italiane dedicato alla filatelia ma anche attraverso i vari uffici postali adibiti a questa funzione ad un costo di 12 euro.

Esiste anche una versione “esclusiva” dotata di Folder formato A4 a 4 ante, contenente 1 tessera, 1 cartolina, 1 bollettino illustrativo, 1 busta personalizzata e 1 minifoglio con 12 francobolli, che inizialmente costava circa 30 euro, ma che √® da tempo esaurita, questo kit oggi pu√≤ valere cifre molto pi√Ļ alte, essendo stato rivenduto sui vari siti di aste ad oltre 150 euro.