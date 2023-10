In questa particolare banconota c’è scritto 0 euro ma sai quanto vale invece?

Dal 2002 in Italia così come in molti paesi europei viene fatto uso delle nuove banconote dell’euro, che sono state già modificate in qualche modo nel corso degli ultimi 20 anni. Tra le forme di carta moneta presenti non mancano pezzi “paricolari” nella loro forma come la banconota che ha scritto 0 euro. Ma esiste davvero, e quanto vale?

L’Unione Europea, da qualche anno attraverso il controllo diretto della BCE, la banca centrale europea, da disposizioni precise in merito al formato ed alla diffusione della carta moneta, che deve presentare i tipici crismi come il valore nominale di ogni esemplare, che deve essere anche molto riconoscibile per essere “valida”. In primo luogo deve avere un distinto valore nominale, anche se esistono gli esemplari fac simile che sono molto simili a quelli originali ma che per disposizione ufficiale devono recare qualche scritta così da rendere immediatamente riconoscibile il valore diretto. Quindi la banconota da 0 euro è “illegale”?

Non proprio, pur non trattandosi di un’emissione concepite dalla BCE, viene comunque a suo modo tollerata, ed ha una storia interessante: ideata nel 2015 da un imprenditore francese molto attivo sul proprio territorio di nome Richard Faille, che le ha concepite a mo di souvenir e diffuse dal 2016, trovando una prima forma di “ostruzione” da parte dell’Unione Europea che non concede, abbastanza prevedibilmente, l’ok per la diffusione di queste banconote, che per essere tollerate non devono essere confondibili esteticamente con quelle “vere”. La loro costituzione non è come quella delle banconote concepite dalla BCE ma sono comunque simili per conisistenza alla carta moneta “originale” pur essendo stampate da aziende private, hanno comunque un seriale e godono di un successo collezionistico relativo pur esendo vendute in ottime quantità in tutti i paesi europei, come oggetto da collezione particolare o souvernir.

Banconota da 0 euro con il volto del presidente Kennedy

Ma quanto vale? Realisticamente non ha potere d’acquisto non essendo un’emissione ufficiale, e gli esemplari tradizionali non valgono più di 4-5 euro, però esistono edizioni con personaggi molto famosi della storia contemporanea che possono valere anche diverse decine di euro. Va ricordato che non sono equiparabili ai soldi ma semplicemente oggetti comuni, non hanno come “intenzione” quella di essere percepite come valute vere e proprie, quindi allo stesso tempo non sono equiparabili ad una banconota falsa, non essendo una imitazione della vera valuta.