ATTENZIONE: ecco cosa potrebbe succederti se possiedi un conto Intesa San Paolo

Le banche moderne sono decisamente diverse da quanto eravamo abituati a concepire fino a non troppe decadi or sono, in quanto da tempo sono divenute delle società diversificate con forme di strumenti e sotto categorie finanziarie che anche grazie alle nuove tecnologie permettono di inferfacciarsi in maniera diretta con il cliente. In alcuni casi grossi impianti bancari come Intesa San Paolo sviluppano delle operazioni interne, ma che hanno costituito lo sviluppo di alcuni problemi con il conto.

Intesa San Paolo di per se non è solo una banca, ma un gruppo finanziario costituitosi durante lo scorso decennio da Banca Intesa e San Paolo che sono confluite in un’unica entità . E’ una delle più influenti (resta primo gruppo bancario in Italia per numero di sportelli ATM) e più accorpative, perchè racchiude altre entità finanziaria come la ricostruità Isybank, precedentemente conosciuta con il nome di Banca ITB o Banca 5, costituita da una forma di banca digitale che è comunque legata al gruppo Intesa San Paolo, sviluppata per le operazoni di digital banking, oggi sempre più diffuse. Come rilevato da una interrogazione parlamentare ordinata da una parte di una delle forze politiche di maggioranza (ossia Forza Italia) moltissimi utenti, titolari di un conto corrente Banca Intesa negli ultimi mesi si sono visti spostare la propria utenza proprio su Isybank, molti se hanno avuto coscienza solo “a cose fatte” anche se Banca Intesa anche attraverso vie ufficiali ha confermato di aver agito con la massima trasparenza possibile, trattandosi di fatto di una società che è stata sviluppata dalla medesima forma di circuito di credito.

L’interrogazione parlamentare ha “mosso” addirittura Bankitalia che però si è definita vigile e non particolarmente preoccupata sul tipo di operazione che ai più appare lecita anche se a molti utenti non proprio trasparente. Banca Intesa attraverso alcuni comunicati aveva comunque evidenziato la dinamica ed ha permesso fino al 30 settembre di scegliere se non concedere questo “passaggio” che dal mese di ottobre 2022 è irreversibile. Per una questione legata alla gestibilità , circa 300 mila clienti sono stati trasferiti da Intesa Sanpaolo a Isybank, numeri che aumenteranno in futuro.

Cosa cambia per gli utenti? In realtà poco, ma va comunque evidenziata la dinamica hacker in quanto molti truffatori hanno sfruttato con il metodo del phishing ossia con messaggi dannosi ovviamente non concepiti dalla banca, che hanno lo scopo di “rubare dati personali”. Messaggi che vanno quindi assolutamente attenzionati ed eliminati.