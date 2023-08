Il valore del francobollo Gronchi rosa Poste Italiane ti stupirà: ecco quanto vale oggi

Il francobollo italiano più famoso al mondo è senza dubbio il Gronchi rosa, la sua notorietà risiede nel fatto che è stato stampato con un disegno sbagliato. Sono così nate delle proteste e le Poste Italiane hanno cercati di rimediare agendo come se il francobollo non fosse mai esistito. Qual è il valore del francobollo Gronchi rosa?

La vicenda di questo francobollo nel giro di poco divenne nota a tutti ed anche i non appassionati di francobolli ben presto capirono che questo esemplare sarebbe diventato un pezzo da collezione.

La storia del francobollo Gronchi rosa

L’antefatto è molto lineare, siamo nel 1961 e l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi aveva in programma una visita in tre paesi latino – americani, nel dettaglio Argentina, Perù ed Uruguay. Il Consiglio dei Ministri aveva autorizzato l’emissione di una apposita filatelica commemorativa.

Le Poste Italiano allora stamparono tre francobolli monocromi, con tre diversi valori, per celebrare l’evento. Il valore di quello dell’Argentina era di 170 lire, per l’Uruguay 185 lire e per il Perù 205 lire. Il disegno era semplice un aeroplano e lo Stato sudamericano.

Ci fu però un errore, il francobollo Gronchi rosa che rappresentava il Perù era sbagliato ed iniziarono le proteste da parte del paese.

Per la realizzazione dello Stato sul francobollo era stata utilizzata una versione dell’Atlante De Agostini del 1939 non aggiornata e quindi nel disegno mancava una parte della foresta Amazzonica che il Perù si era a lungo contesa con l’Ecuador che alla fine era di pertinenza del Perù.

Il Perù aveva iniziato una sorta di protesta per via di questo errore e pertanto il ministro delle Poste Lorenzo Spallino dovette intervenire tempestivamente e così la notte del 3 aprile 1961 con un telegramma urgentissimo disposte la sospensione della vendita del francobollo Gronchi rosa e la correzione.

Fu stampato un nuovo francobollo di colore grigio e ci fu una correzione velocissima. Così il francobollo Gronchi rosa divenne un pezzo da collezione.

Per i francobolli già attaccati sulle buste pronte a partire con il volo presidenziale venne presa la decisioni di ricoprirli con i francobolli corretti. L’operazione fu eseguita con una velocità impressionante e pochissime sono le buste sfuggite che hanno viaggiato con il francobollo Gronchi rosa.

Quanto vale il Gronchi rosa?

Con l’emissione del nuovo francobollo grigio il valore del Gronchi rosa è cresciuto ancor di più. Il francobollo è un pezzo da collezione.

Le buste che hanno il francobollo rosa ricoperto con quello corretto valgono tra i duemila ed i tremila euro. La vera fortuna però è per le poche buste che hanno viaggiato solo con il francobollo rosa hanno un grandissimo valore, valgono decina di migliaia di euro perché sono rarissime.