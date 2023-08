Questa schedina ha fatto vincere 200mila euro: ecco quali squadre ha giocato

Il concetto di schedina viene quasi naturalmente associata a due eventi molto specifici, in entrambi i casi si parla di scommesse sportive: in Italia esiste il Totocalcio da quasi un secolo intero, che nelle ultime decadi è stato associato anche alle scommesse sportive Moderne. Una schedina sportiva ha fatto vincere più di 200mila euro ad un singolo giocatore, con alcune squadre molto specifiche.

Indifferentemente dal sistema e dalla tipologia, le scommesse sportive fanno parte di una grande fetta della cultura ludica e calcistica del nostro paese, come risulta evidente dalla capacità del Totocalcio di restare sulla cresta dell’onda addirittura dagli anni 40 dello scorso secolo. La struttura prevede ovviamente il dover indovinare il maggior numero possibile di eventi sportivi, in primis nel risultato, ma anche nella quantità degli eventi: il Totocalcio è stato per decadi intere legato alla figura del “13”, ossia indovinare il risultato finale di 13 partite nella medesima giornata, anche se Sisal ha modificato nel corso degli anni il regolamento così da slegare la possibilità di vincita, e permettere anche ad altre combinazioni di ottenere la vittoria finale.

Dal 2003 infatti il Totocalcio, come “risposta” alle tradizionali scommesse sportive, si è aggiornato per adeguarsi ad un contesto competitivo con l’utilizzo dei vari sistemi, che permettono al giocatore di scegliere singolarmente la quantità di squadre da indovinare selezionando il singolo sistema, maggiori queste saranno poi quelle vincenti, più alto sarà il montepremi vinto.

Oltre al 13, da diversi anni Totocalcio permette di ottenere una vincita ancora più alta con il 14, ma anche con 11 e 12 risultati indovinati è possibile vincere cifre anche molto elevate, trattandosi di una tipologia di concorso sportivo a totalizzatore.

Il Totocalcio è stato il primo tipo di concorso a totalizzatore di stampo sportivo, in Italia

Lo scorso maggio 2023 a Giussano sono stati vinti ben 273.652 euro, con un singolo giocatore che è riuscito ad indovinare i risultati di ben 13 partite distinte, attraverso proprio il nuovo regolamento, si tratta della vincita più alta da quando il Totocalcio ha cambiato struttura.

Come da tradizione, è rimasta sconosciuta l’entità del vincitore anche per ragioni di sicurezza che però è riuscito a pronosticare anche risultati finali non facilissimi da come si evince dal concorso del 3 maggio 2023, che si è rivelato vincente. Le squadre che ha giocato sono state le seguenti:

Atalanta – Spezia 1

Juventus – Lecce 1

Salernitana – Fiorentina X

Milan – Cremonese X

Sampdoria – Torino 2

Monza – Roma X

Verona – Inter 2

Lazio – Sassuolo 1

Valencia – Villareal – X

Getafe – Celta Vigo 1

Atletico Madrid – Cadice 1

Liverpool – Fulham 1

Manchester City – West Ham 1