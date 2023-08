Inter, Samardzic sfuma? Ecco cosa è successo. Due squadre sullo sfondo?

Da qualche giorno l’Inter aveva trovato un accordo con l’Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista offensivo di 21 anni di proprietà del club bianconero. In prossimità della definizione dell’affare però è stato ravvisato qualche problema che ha messo in “standby” la trattativa.

Il calciomercato è un contesto particolare, ed a ogni sessione le storie più o meno in modo ciclico tendono a ripetersi: tra rapporti apparentemente idilliaci che finiscono “male”, ma anche a condizioni contrattuali distanti che però riallacciano i rapporti, fino ad affari rallentati se non addirittura sfumati, anche in questa stagione le sorprese non sono mancate.

L’Inter era stata la società che aveva insistito maggiormente sul giovane talento serbo – tedesco, che ha già dimostrato ottime prospettive con la casacca dei friulani. In pochi giorni, in questo mese di agosto era stato trovato l’accordo con l’Udinese, con circa 25 milioni di euro più il cartellino del giovane Fabbian che erano stati considerati coerenti dalla dirigenza dell’Udinese, con le visite mediche che sono state correttamente eseguite nel corso delle scorse ore. Mancava poco all’ufficializzazione dell’affare, o almeno così sembrava, poi nella serata dell’11 agosto 2023 un evento piuttosto inusuale per tempistiche ha compromesso la struttura stessa dell’affare, ovvero il cambio di agente, scelta apportata dal giocatore che ha lasciato la direzione di Rafaela Pimenta in favore del padre del talento serbo, che ora è considerabile il suo manager.

Lazar Samardzic, con la casacca dell’Udinese

Secondo varie fonti sarebbe stato questo elemento, condito da una rivalutazione delle richieste contrattuali da parte di Samardzic senior a portare ad una vera e propria fase di stallo di quello che appariva come un affare oramai solo da formalizzare, anche perchè sono emersi anche i motivi del blocco: una richiesta legata alle commissioni da parte del padre del giocatore di circa 300 mila euro, che hanno irrigidito l’Inter che nonostante la mediazione tra le parti avrebbe deciso di non modificare gli accordi pattuiti in precedenza, portando ad una seria probabilità che l’affare possa effettivamente sfumare.

La dirigenza dell’Inter ha informato le parti di essere pronta ad attendere al massimo due giorni per formalizzare l’accordo trovato giorni fa, ma non appare disposta a riformulare le condizioni economiche.

Rai Sport in serata ha anche evidenziato un interesse sull sfondo di altre società, in primis il West Ham che potrebbe aver volontà di proporre un accordo sensibilmente più vantaggioso nei confronti del giocatore, mentre più defilata ci sarebbe la Juventus in attesa dii possibili sviluppi di quello che sembrava come già da considerare come nuovo tassello per Simone Inzaghi.