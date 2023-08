Il raro francobollo siracusana 50 lire vale 2200 euro: ecco quale [FOTO]

La storia della filatelia è letteralmente disseminata di numerosi esemplari che hanno avuto e mantengono ancora un significato estremamente importante dal punto di vista storico, il nostro paese fin dagli albori ha fornito esemplari divenuti iconici. Un esempio meno conosciuto è sicuramente un tipo di francobollo conosciuto come il siracusanaa, che può valere anche migliaia di euro.

Si tratta di una serie sviluppata dal nostro paese dagli anni 50 agli anni 70 in grandi quantitativi quindi non è globalmente considerabile un’emissione rara, al contrario è ancora oggi molto popolare tra i collezionisti pur non essendo più stata emessa dopo il 1988. Questo è stato anche deciso per far fronte ai numerosi esemplari falsi che hanno contraddistinto la scena naturale filatelica del nostro paese nel corso dei decenni, ma in realtà solo alcuni di questi francobolli siracusana sono veramente valevoli.

Nel corso di praticamente 3 decadi sono stati sviluppati vari “tagli” monetari e differenti tipi di dentellatura o di carta, questo per far fronte a vari utilizzi pratici. I francobolli sicarusana sono contraddistinti primariamente dal colore ma anche dal tipo di filigrana, che è visibile ruotando leggermente l’esemplare e mettendolo controluce, sicuramente i più rari sono quelli della prima serie ma anche della seconda conosciuta come ruota alata, che risulta essere presente sul lato destro dell’emissione, poco distante dalla testa della siracusana detta anche Italia Turrita.

Tra il 1955 e il 1960 la serie fu ampliata e portata a 17 valori rispetto agli originali 8 della prima a serie, sicuramente un esemplare molto interessante può essere quello che presenta delle stelle in controluce leggermente inclinate della filigrana, in particolare nelle emissioni da 15 lire , da 25 lire e da 30 lire, corrispondenti alle annate tra il 1955 ed il 1960. Il valore “realistico” di queste emissioni si aggira sui 50 – 60 euro al massimo ma alcuni rarissimi esemplari corrispondenti a piccoli errori di stampa possono essere molto più rari e quindi interpretati come interessanti, anche se timbrati, alcuni della 1° serie del 1953 e 1954 sono stati venduti a cifre molto più alte, altri venditori ne hanno messi in vendita quantità risicate per oltre 2000 euro.

Un francobollo siracusana della 2° serie, sviluppata tra il 1955 ed il 1960

Il valore “realistico” per un siracusana della 1° e 2° serie corrisponde però a circa 50 – 60 euro per singolo francobollo, solo le collezioni sono realisticamente più rare ed interessanti, anche se in questo caso c’è bisogno di condizioni molto buone per ottenere un guadagno considerevole.