Possiedi la rara moneta Italia campione del mondo 2006? Incredibile, ecco quanto vale

La vittoria di un mondiale di calcio rappresenta un enorme prestigio nonchè una forte tipologia di presenza “trascinante” per sponsor, turisti e quant’altro. E’ un elemento associativo parecchio importante in modo specifico perchè per l’appunto condiziona parecchio l’impatto della nazione vincitrice. Anche per una nazione come l’Italia che ha il calcio nella propria cultura un mondiale vinto come quello del 2006 è senza dubbio fonte di enormi rappresentazioni, evidenziate anche dalla moneta ufficiale dell’Italia campione del mondo.

L’Italia ha preso parte a quasi tutti i mondiali di calcio concepiti ed anche se per dinamiche simili non è riuscita a prendere parte alle ultime due rappresentazioni, in bacheca ha ben 4 trofei mondiali. Il più recente risale al 2006, un anno piuttosto teso per il calcio italiano a causa delle accuse poi formalizzate in penalizzazioni e dalla retrocessione della Juventus che però portò ad un mondiale vinto in maniera per molti inaspettata.

Si tratta quindi di un evento che ancora oggi è molto sentito, seppur a quasi 20 anni dalla vittoria, ottenuta tra l’altro con partite ancora oggi ricordabilissime, come la famosa sfida contro la Germania in semifinale oltre che alla finale contro la Francia vinta ai rigori, dopo numerose performance molto importanti di elementi della nazionale azzurra.

Poche settimane dopo la vittoria del titolo mondiale, la Zecca Italiana ha prevedibilmente concepito diverse emissioni di vario tipo, la cui più pregiata è di tipo monetario e concepita in lega d’argento.

La raffigurazione è opera di Luciana De Simoni, illustratrice che ha già sviluppato diverse monete italiane e questa in particolare risulta essere per forza di cose significativa di un evento anche culturalmente rilevante. Emissione numerata, per i collezionisti, sviluppata in argento 925, e dal valore nominale di 10 euro, evidenzia da una parte elementi simbolici come l’Italia impersonificata in forma femminile, ritratta di profilo e dall’altra una figura che riprende il momento della premiazione della nazionale azzurra, al termine dei mondiali di Germania 2006.

La moneta ufficiale in argento concepita per celebrare l’Italia campione del mondo 2006

L’emissione non è più disponibile attraverso i vari portali della Zecca di Stato ma è comunque riscontrabile in modo lecito con il proprio cofanetto presso vari portali che si occupano di numismatica ad un valore medio di 50 – 60 euro, valutazione che potrà subire dei ricchi aumenti in futuro, anche in virtù di un forte potere simbolico che un’emissione come questa può sicuramente avere, oggi come allora.