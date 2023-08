Chi è Jesper Karlsson, nuovo acquisto del Bologna? Età, ruolo, infortunio, caratteristiche tecniche, video skills

Il Bologna dopo la scorsa stagione disputata su ottimi livelli è chiamato per forza di cose a riconfermarsi in parte, grazie alla permanenza del tecnico Thiago Motta, che però dovrà fare i conti con alcune cessioni obbigatorie per una società come quella emiliana che però ha dimostrato di saper acquistare elementi interessanti. I tifosi del Bologna sono speranzosi in merito all’ultimo acquisto ufficiale, Jesper Karlsson.

Attaccante esterno, classe 1998, è finito sul taccuino del Bologna dall’inizio dell’estate e non si tratta di un nome considerabile “nuovissimo” in quanto è stato seguito anche da altri club italiani come la Lazio che però ha avuto altre priorità e preferenze. Il Bologna ha puntato forte da subito sull’ala mancina, che gioca proprio sulla fascia sinistra del campo pur essendo destro di piede.

Nato a Falkenberg, cittadina della Svezia meridionale, ha mosso i primi passi da calciatore entrando nelle giovanili del piccolo club Böljan all’inizio degli anni 2000, per essere poi notati dal club della propria città il Falkenberg con il quale completa il progressivo processo di maturazione che lo porterà ad esordire nel 2016. La prima stagione in massima serie svedese mette in mostra ottime qualità balistiche e di assist oltre che di una tecnica sensibilmente sopra la media del campionato locale: sfiora la doppia cifra in termini di realizzazioni e si guadagna anche una buona nomea come assst man, un bottino sufficiente per essere acquistato nel 2017 dal più prestigioso Elfsborg, dove però non impatta benissimo a causa di una concorrenza in attacco molto più importante di quanto preventivato. Impiegato come ala destra oltre che sinistra, e gradualmente dal 2019 trova maggior confidenza con la rete toccando la doppia cifra anche nel 2020, alla fiine con la casacca dell’Elfsborg saranno 93 presenze e 23 reti totali.

Nel mese di settembre 2020 viene acquistato dall’AZ Alkmaar, una delle principal squadre del campionato olandese, per una cifra corrispondente a circa poco più di 2 milioni e mezzo di euro, investimento che “paga” subito grazie ad un ottimo impatto che lo hanno confermato titolare di un attacco a 3 che ha ben figurato anche in campo europeo.

II nuovo acquisto del Bologna con la casacca dell’AZ

Il Bologna si è aggiudicato le prestazioni del calciatore pagandolo circa 11 milioni di euro e dovrebbe giocare sulla corsa opposta a quella di Orsolini, nello scacciere rossoblu. E’ dotato di ottima velocità e capacità di dribbling anche se la scorsa stagione ha avuto diversi stop di natura muscolare.