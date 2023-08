Inter o Juve? Sul caso Lukaku la situazione si complica: dove andrà?

Con l’arrivo di agosto, cambia anche il volto del calciomercato e le varie storie come quella che ha portato Romelu Lukaku a diventare uno dei nomi più divisivi in senso assoluto da parte del contesto calcistico. La destinazione dell’attaccante belga non è ancora definita, con Inter e Juve che costituiscono il passato ed il futuro del centravanti.

Il “caso Lukaku” sta per arrivare ad una svolta per i tifosi nerazzurri che nella maggior parte dei casi ha già “bollato” come traditore sportivo l’attaccante ancora oggi di proprietà del Chelsea (club con il quale pare vivere da separato in casa, in vista di una destinazione futura oramai in divenire) dopo il concreto interesse da parte della Juventus, alle prese con problemi di risoluzione dell’attacco, in quanto la cessione di Dusan Vlahovic appare sempre più vicina.

Il centravanti belga, che ha giocato con l’Inter la scorsa stagione con la formula del prestito proprio da parte del club londinese, che non ha avuto un riscontro positivo l’annata precedeente, dopo aver pagato circa 80 milioni di euro il cartellino dell’ex Manchester United. Dopo un accordo con l’Inter che sembrava quasi scontato nella prima fase del calciomercato estivo, per motivazioni ancora non chiarissime ai più, l’Inter una volta compresa l’intenzione di non ritornare a vestire la casacca nerazzurra da parte del giocatore, al punto che il diretto interessato ha troncato inizialmente qualsiasi forma comunicativa anche verso molti dei suoi ex compagni, e la società meneghina, capito “l’andazzo” ha deciso di abbandonare la pista Lukaku definitivamente, nonostante qualche tentativo da parte del calciatore di ritornare sulle proprie decisioni recenti.

Romelu Lukaku, oramai in procinto di cambiare nuovamente casacca

E’ la Juventus ad essere nel destino del calciatore: l’arrivo del centravanti è stato avallato dall’allenatore Massimiliano Allegri, che ha dato da tempo l’ok per il suo trasferimento anche dovendo “sacrificare” un acquisto oneroso come quello di Dusan Vlahovic, che pochi anni fa è stato acquistato per un importo totale dal punto di vista economico non dissimile di quello effettuato dal Chelsea per Lukaku.

Se prima appariva il PSG come destinazione principale per l’ex Fiorentina, adesso è il Bayern Monaco ad aver concretamente messo gli occhi su Vlahovic, viste le difficoltà da parte del club teutonico nell’acquistare Kane dal Tottenham. Probabilmente quella in corso è la settimana decisiva per trovare l’accordo per questo trasferimento, che darà il via anche all’arrivo di Romelu Lukaku alla corte bianconera, magari già questo venerdì.