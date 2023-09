Nuovo bonus da 1000 euro: ecco a chi spetta e come richiederlo

Il concetto di Bonus è assolutamente esteso e diversificato oramai non solo in Italia ma nel resto del mondo, ovviamente Europa compresa: in linea generale varie tipologie di fasce di cittadini, questa forma di agevolazione che può essere comprensiva di vari concetti, è stata sempre maggiormente ritenuta utile soprattutto a fronte di vari eventi problematici. Un nuovo bonus da 1000 euro concepito per una specifica tipologia di cittadino è stato ufficializzato.

Il bonus è stato un metodo di aiuto sia a tempo ma anche a fondo “perduto” in questi ultimi anni molto utilizzato, in modo specifico e diretto perchè facile da concepire: ideato attraverso il tradizionale voucher oppure direttamente sul proprio stipendio o pensione, è servito ad esempio durante il Covid-19 sotto varie forme (il Bonus Vacanze è uno dei numerosi esempi) ma anche attraverso il concetto di prezzi calmierati delle forniture di energia (il cosiddetto bonus bollette). Si tratta insomma di una metodologia molto diffusa, che è stata in alcuni casi confermata anche dall’attuale esecutivo che si occupa ovviamente esattamente di questo, ossia di mantenere una forma di equilibrio tra le classi sociali che si trovano in quel momento in maggiore difficoltà, indifferentemente dalla condizione lavorativa oppure di disoccupato.

Di recente è stato comunicato, proprio durante la parte finale del mese di settembre 2023 una nuova forma di Bonus che può arrivare fino a 1000 euro concepito lavoratori dipendenti che appunto non hanno figli a carico, sotto forma di fringe benefits, ossia la tradizionale forma di ricompense in “natura” in quanto non costituiscono un bonus in denaro, come quelli menzionati poc’anzi, ma sono dei voucher che possono essere utilizzati dai lavoratori, erogati dallo stato che che sono di fatto messi a disposizione da parte del datore di lavoro, generalmente a discrezione proprio di questa figura.

Il governo ha confermato una formulazione già conosciuta, attraverso il Nuovo Bonus 1000 euro, utilizzando una metodologia adottata già lo scorso anno. Come ottenerlo?

Di recente il Governo ha ampliato la misura del singolo lavoratore che può per l’appunto ricevere questa forma di voucher utilizzabile, a seconda del posto di lavoro, per i rifornimenti di carburante, ma anche per pagare servizi come le utenze di energia oppure in altri metodi. Non esiste un vero e proprio requisito di reddito o altro, possono ottenere il Bonus in questione tutti i lavoratori dipendenti e assimilati (come i collaboratori co.co.co). L’importante è essere semplicemente inquadrati come lavoratori veri e propri, non essendo formalmente “vantaggiosi” per il datore di lavoro, non causano alcun cambiamento per questi ultimi dal punto di vista finanziario.

Non si tratta di una formulazione nuova, in quanto già durante lo scorso anno, nel 2022, è stato confermato ed anche ampliato da 258,23 euro a 600 euro, e dato il successo, è stato per l’appunto “ampliato” fino a fine 2023 e prevedibilmente anche durante il prossimo anno. E’ il datore di lavoro ad essere l’ultimo fatto che può decidere quanto e quando sviluppare i fringe benefits in questione, che non sviluppano “reddito” quindi non modificano l’andamento del datore di lavoro o del lavorante, in questo caso.