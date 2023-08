Gettone telefonico 7801: vale come l’oro, ecco a quanto puoi venderlo

Molto prima dell’affermazione della telefonia mobile, è stato il gettone telefonico, uno degli oggetti più comuni e popolari per buona parte del 20° secolo, ma oramai non più attivamente utile nella sua funzione originale. Tuttavia alcune forme di gettoni molto specifiche e non troppo diiffuse come il 7801 possono valere cifre decisamente interessanti.

La nascita del Gettone Telefonico è insospettabilmente remota, e risale alle primissime applicazioni tecnologiche inerenti al telefono come strumento comune, in Italia è stata la Stipel la vera “pioniera” della comunicazione privata di tipo telefonico, con il gettone concepito come strumento necessario per poter utilizzaree attivamente il telefono adibito alle telefonate, prevalentemente presso i telefoni pubblici e cabine telefoniche.

La funzione del gettone telefonico è esattamente quella parallela alle monete: queste ultime sono state soggette a furti, mentre i gettoni non hanno avutoo un valore di valuta vero e proprio così come un costo definito, ecco perchè pur ricordando esteticamente le emissioni monetarie, i gettoni sono qualcosa di privo di valore nominale ma comunque da sempre molto collezionabili, fattore che è aumentato con l’abbandono di questi oggetti.

Quasi tutti i gettoni riscontrabili oggi recano 4 cifre su uno dei lati, cifre che stanno ad indicare l’anno ed il mese di coniatura, oltre ad essere quasi sempre presente una sigla che indica la “firma” dello stabilimento che si è occupato della produzione. Il gettone telefonico 7801 quindi seguendo questa logica risulta essere stato coniato nel 1978, nel mese numero 1, quindi gennaio, si tratta quindi di un gettone non “antico” essendo questi oggetti stati coniati fino al 1980, anche se utilizzati almeno per un altro decennio pieno.

Gettone Telefonico “targato” 7801, tra i più “recenti”

Quanto vale? I più rari sono quelli con la sigla UT, che sta per Urmet Costruzioni, più rari degli altri, e possono valere cifre molto variabili a seconda dello stato di conservazione di un singolo esemplare, che come le monete può incidere parecchio sulla valutazione finale anche per il più scafato degli appassionati di gettoni telefonici, oggi una nicchia comunque rilevante, divenuta meno “esclusiva” grazie al web.

Un esemplare in buono stato può infatti valere da circa 5 euro se in discreto stato, fino a 40 euro se in condizioni perfette, come appena coniato. La valutazione cambia parecchio in quanto la quasi totalità dei gettoni data la loro funzione hanno un aspetto decisamente usurato, per questo è complicato trovare un pezzo mai “maltrattato” in modo evidente.