Spalletti nuovo CT della Nazionale: ecco perchè è possibile, tutti i dettagli

La notizia delle dimissioni di Mancini hanno portato nuovamente al “toto allenatore” stavolta selezionator della nazionale italiana, ruolo a dir poco delicato in ogni condizione, in questo periodo ancora più complicata da gestire con una qualificazione ai prossimi europei da conquistare. Il nome giusto per il “post Mancini” sembra essere per molti Luciano Spalletti come nuovo selezionatore della Nazionale.

Anche secondo i bookmakers l’ex tecnico del Napoli, con il quale ha conquistato uno storico scudetto, è tra i favoriti, anche se non risulta essere ancora “libero” da un vincolo contrattuale: per settimane ha tenuto testa la condizione contrattuale tra il patron azzurro De Laurentiis ed uno dei principali protagonisti della splendida annata dei partenopei, che avendo fatto scattare la clausola di prolungamento ha portato il presidente del Napoli a concedere al proprio allenatore una forma di “via libera” pur essendo ancora legato il tecnico toscano da una clausola, inizialmente di circa 5 milioni di euro, poi ridotta a poco più di 3, dopo una contrattazione tra le parti.

Questo significa che per ritornare ad allenare, la società che è interessata a Spalletti ed in questo caso anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, dovrebbe pagare la suddetta clausola, anche se la federazione non pare essere intenzionata a fare, salvo uno “sconto” da parte del patron del Napoli.

Luciano Spalletti, reduce da uno Scudetto con il Napoli, il primo della sua carriera in Italia

Le due parti potrebbero venirsi incontro, infatti sotto molti punti di vista il nome del tecnico toscano sarebbe quello ideale, data la capacità di lavorare con ogni tipologia di calciatore, ed avendo lui stesso espresso una certa “apertura” nel ruolo di commissario tecnico, ruolo diverso dal tradizionale allenatore per club. Anche dal punto di vista tattico il nome di Spalletti sarebbe il favorito, essendo anche già a conoscenza con diversi esponenti che oggi compongono la rosa potenziale della nazionale italiana che militano nel Napoli, come Di Lorenzo, Raspadori, e Politano solo per fare qualche nome.

Decisamente più complicate le altre piste: Antonio Conte ha richieste maggiormente esose ed in passato avendo già ricoperto il ruolo del CT ha più volte palesato una difficoltà nel gestire i tipici impegni del selezionatore, mentre altri nomi paiono eccessivamente “acerbi”, in particolare quelli di Gattuso, Cannavaro o De Rossi, oppure non sufficientemente dotati di esperienza a certi livelli, come Nicola.

In ogni caso la decisione non tarderà ad arrivare: secondo il comunicato ufficiale della FIGC, la sceltà sarà resa ufficiale in pochi giorni, probabilmente entro la fine della settimana.