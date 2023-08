Buongiorno e buon lunedì 14 agosto 2023: pranzo di Ferragosto, ecco il menù della tradizione

Il pranzo di Ferragosto è un’occasione speciale per riunire amici e familiari attorno a un tavolo imbandito di prelibatezze. In questo articolo, vi presentiamo un menu tradizionale che delizierà i vostri palati e vi farà immergere completamente nell’atmosfera festosa dell’estate italiana.

Antipasto: Bruschette al Pomodoro e Basilico

Preparazione: 10 minuti | Porzioni: 4

Iniziamo il nostro pranzo con un antipasto leggero e gustoso: le bruschette al pomodoro e basilico. Questo classico italiano è un omaggio alla freschezza degli ingredienti estivi.

Ingredienti:

8 fette di pane casereccio

4 pomodori maturi

Basilico fresco

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Tosta le fette di pane fino a doratura. Sbuccia gli spicchi d’aglio e strofinali sulle fette di pane. Affetta i pomodori e disponili uniformemente sulle fette. Condisci con olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Aggiungi le foglie di basilico fresco. Servi le bruschette su un piatto da portata e goditele con gioia!

Primo Piatto: Lasagne al Forno

Preparazione: 30 minuti | Cottura: 40 minuti | Porzioni: 6

Le lasagne al forno sono un piatto ricco e avvolgente, ideale per una festa come il Ferragosto. Questa versione tradizionale vi farà venire l’acqua in bocca.

Ingredienti:

300g di pasta per lasagne fresca

500g di ragù di carne

500ml di besciamella

200g di formaggio grattugiato

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Procedimento:

Precalda il forno a 180°C. Inizia con uno strato di besciamella sul fondo di una teglia rettangolare. Aggiungi uno strato di pasta per lasagne e coprilo con il ragù. Continua ad alternare strati di pasta, ragù e besciamella. Spolvera formaggio grattugiato su ogni strato di besciamella. Inforna le lasagne per circa 40 minuti, finché la superficie è dorata e croccante. Lascia riposare per qualche minuto prima di tagliare e servire.

Dolce: Crostata alla Frutta

Preparazione: 20 minuti | Cottura: 25 minuti | Porzioni: 8

Per concludere il nostro pranzo con dolcezza, vi proponiamo una crostata alla frutta, leggera e rinfrescante.

Ingredienti:

Pasta brisée pronta

Frutta mista (fragole, pesche, kiwi, ecc.)

Marmellata a piacere

Zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Stendi la pasta brisée in una teglia per crostate. Spalma uno strato sottile di marmellata sul fondo. Disponi la frutta tagliata a fette sulla marmellata. Ripiega i bordi della pasta verso l’interno. Cuoci in forno a 180°C per circa 25 minuti, finché la crostata è dorata. Spolvera con zucchero a velo prima di servire.

Con questo menu tradizionale, il pranzo di Ferragosto diventa un’esperienza culinaria indimenticabile, piena di sapori genuini e tradizione italiana. Buon appetito e buon Ferragosto a tutti!