Jovanotti trombosi, in sedia a rotelle: “Non posso tornare in Italia” – ecco il motivo

Jovanotti trombi ed in sedia a rotelle. Cosa è successo al noto cantante? I fan sono senza parole e sono molto preoccupati per la sua salute.

Il cantante è tornato recentemente sui social dopo il grave incidente in bici che lo ha visto protagonista a Santo Domingo. Dopo l’intervento cui è stato sottoposto Jovanotti non può fare ritorno in Italia perché il viaggio di ritorno lo esporrebbe ad un grave rischio per la sua salute.

Cosa è successo a Jovanotti?

Jovanotti ha aggiornato i suoi fan delle sue condizioni di salute attraverso un video in cui appare in sedia a rotelle. Il cantante ha spiegato che è stato costretto a prolungare la sua permanenza a Santo Domingo perché affrontare il viaggio di ritorno in Italia sarebbe per lui troppo pericoloso.

Jovanotti sarebbe a rischio trombosi qualora decidesse di affrontare il viaggi di ritorno in Italia. Per tali ragioni, il cantante ancora in sedia a rotelle ha fatto il video per aggiornare delle sue condizioni. Ad ogni modo la situazione clinica del cantante è migliorata ed ogni giorni sta meglio. Pian piano sta iniziando a stare seduto e fare dei piccoli moviemnti.



L’incidente

Lorenzo Jovanotti è stato protagonista di un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo. La rovinosa caduta gli ha provocato fratture multiple e scomposte alla clavicola ed al femore e per tale ragione il cantante è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

“Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di un po’ di tempo per ristabilire la circolazione senza rischi”.

Per tali ragioni ancora non è chiaro quando il cantante potrà ritornare in Italia, ma lui ha promesso e garantito ai fan che li farà tornare a ballare. Ecco le sue paroel: “Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Che botta comunque, vi mando un abbraccio e buona estate ovunque voi siate”.