Elettra Lamborghini incinta? Lei risponde “Questa domanda è dolorosa” – Cosa è successo

Elettra Lamborghini incinta? Questa domanda e questo gossip ricorrono molto frequentemente, da quando si è sposata con il cantante Afro Jack tutti non fanno altre che chiedere all’ereditaria di un figlio. Anche in questi ultimi giorni ricorre insistentemente la domanda “Elettra, sei incinta?” ed ora la cantante ha risposto ad i fan.

Elettra Lamborghini: le dichiarazioni sulla gravidanza

Elettra Lamborghini è un’ereditiera e cantante di grandissimo successo molto amata dal pubblico. La giovane donna ha risposta in modo definitivo alle continue domande che le vengono fatte sulla gravidanza e su quando avrà un figlio. Vediamo qui le sue parole.

“OH MIO DIO RAGAZZI! VI PREGO BASTA! Che ossessione!! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo mi sento già mamma anche se non ne ho uno. E so che sarei una mamma meravigliosa… proprio per questo non ne ho ancora uno.

Chiamasi buon senso e responsabilità… i bambini non sono dei giocattoli. Non approvo chi li mette al mondo così alla c***o di cane… però vabbè ognuno fa ciò che vuole. La fuori è un mondo di m****. Quando sarà il momento vorrò avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare. Tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia.

Detto ciò vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere p che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta… Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno. Io spero in un mondo migliore perciò vorrò avere tutto il tempo per educare mio figlio come si deve. Ve lo farò sapere quando sarà il momento. Grazie”.

Queste sono le dure parole che Elettra Lamborghini riserva a chi insistentemente e senza tatto le chiede continuamente di un figlio o di una presunta gravidanza.

L’ereditiera ha detto in più occasioni di volere avere dei figli, ma non crede che questo sia il momento giusto per via degli impegni lavorativi e della crescita della sua carriera professionale.