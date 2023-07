Temptation Island: incredibile, ecco le scene tagliate di Francesca e Manuel

Temptation Island è entrato nella propria fase “nevralgica” di questa edizione 2023, particolarmente seguita ma anche criticata dai detrattori. Tra le coppie maggiormente seguite spicca quella formata da Francesca e Manuel, che nel corso delle settimane ha già manifestato una crisi, espressa anche da alcune scene tagliate dalle telecamere, riprese dai social media.

Il format del programma è noto, semplice nel concetto ma sufficientemente aperto ad eventi, rivelazioni e tradimenti veri e propri: la coppia formata d Francesca e Manuel, entrambi nativi di Frosinone, è stata da subito considerata in possibile crisi, come manifestato dai diretti interessati nella prima fase del programma, principalmente a causa di atteggiamenti un po’ troppo da Dongiovanni da parte di lui, 30enne agente di commercio, che vive la relazione con Francesca, iniziata circa due anni fa ma “ostacolata” da diversi momenti in cui è stato Manuel ad abbandonare la relazione stessa, principalmente per interessi “femminili” espressi da parte del compagno.

Francesca e Manuel, una delle coppie più seguite di Temptation Island 2023

Più volte Francesca, anche all’interno del programma, ha espresso il proprio disagio di essere stata messa più volte “da parte” negli ultimi due anni, condizione che ha portato la 23enne nuovamente sentitasi trascurata e non rispettata in questa relazione, condizione palesata anche agli altri fidanzati presenti nel resort, manifestando anche l’intenzione di raggiungere l’indipendenza.

L’esperienza al resort, a dire di Francesca, sta servendo a trovare consapevolezza e maggior sicurezza: se in passato lei stessa ha ammesso di non poter riuscire attivamente a lasciare il compagno nonostante tutto, dopo alcuni giorni ha sostanzialmente visto una “rinascita” dimostrandosi pronta eventualmente a “voltare pagina” nei confronti di una relazione oramai divenuta stantia.

Condizione che abbastanza prevedibilmente ha portato del risentimento da parte del fidanzato, palesato anche davanti alle telecamere, in quanto a dire di Manuel la compagna avrebbe agito in modo ingeneroso, non facendo presente al pubblico le numerose cose belle destinate a Francesca nel corso degli anni.

Francesca nella “zona dei single” si è più volte recata, l’abitazione in questione risulta essere priva di telecamere, ma la regia del programma ha in realtà la possibilità di “sbirciare” nella casa dei single.

E’ molto probabile che entro la fine del programma ci saranno altre rivelazioni e possibili aggiornamenti inerenti alla coppia frusinate, in virtù anche di un format di Mediaset che nell’edizione 2023 è oramai vicino alla fase finale: l’ultima puntata promette “scintille”, la finalissima è in programma il prossimo 31 luglio 2023.