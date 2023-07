Ecco quanto guadagna Tina Cipollari, Pier Silvio ha deciso cosa fare. Continua quella che è la riformazione di Mediaset messa in atto da Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre. Il vice presidente con funzioni esecutive di Mediaset ha deciso di intraprendere una riforma della sua rete ed ha posto dei paletti ben precisi.

Mediaset quest’anno inizierà la nuova stagione televisiva con un volto tutto nuovo, a partire dal pomeriggio di Canale Cinque che non vede più al timone la storica conduttrice Barbara D’Urso, ma si vede l’arrivo su Canale Cinque della nota Mirta Merlino. Certamente lo stile di conduzione sarà molto diverso e probabilmente molto più vicino rispetto a prima di quello de La Vita in Diretta.

Cosa è successo con Tina Cipollari?

Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia imposto una linea un po’ più moderata anche ad Uomini e Donne. Ovviamente nel mirino dell’uomo non c’è la storica conduttrice ed amica Maria De Filippi, ma bensì l’amata Tina Cipollari.

Ormai le azioni colorite e particolari che vedono protagonista Tina sono cosa abituale per il grande pubblica, ma sembra che quest’anno ci dovrà essere un piccolo ridimensionamento. Il pubblico è molto affezionato all’opinionista e pertanto si è già schierato dalla sua parte, dicendo che qualora venisse estromessa dal programma sarebbe una perdita tale che qualcuno smetterà di guardarlo.

Limitare quelle che sono le espressioni colorite e divertenti della Cipollari significherebbe in qualche modo rinunciare ad una fetta di pubblico. In termini di share e di numeri questa opzione pare non essere possibile.

Quanto guadagna Tina Cipollari?

Tina Cipollari pare che in Mediaset abbia un guadagno di circa dieci mila euro al mese. Il cachet non è certamente di poco conto considerando che generalmente l’impegno è di soli cinque registrazioni. In sostanza si considera che l’introito è di circa 3 mila euro a registrazione.