Ecco i segni zodiacali fortunati che vincono sempre al Gratta e vinci

I segni zodiacali sono alla base di qualsiasi forma di previsione legata all’Oroscopo, secondo la tradizione comune, tutti i segni sembrano avere una particolare tendenza relativa alle proprie azioni ma anche alla fortuna ed alla sfortuna. Se spesso si usa dire fortunati in gioco, sfortunati in amore (o viceversa) ma non sempre corrisponde al vero, ed anche grazie al web esistono anche categorizzazioni specifiche, come i segni zodiacali fortunati a tipologie di lotterie come il Gratta e Vinci.

Si tratta infatti dell’affermazione effettiva che vede i vari profili approcciarsi con quella che √® definita come lotteria ad estrazione istantanea, non prevede una forma di “abilit√†” ma √® fondamentalmente solo fortuna, anche ovviamente la probabilit√† aumenta con biglietti che hanno un costo maggiore e che quindi risultano essere statisticamente pi√Ļ alte. Spesso i giocatori incalliti di questa forma di lotteria ad estrazione sono quelli che fanno maggiormente notare una tendenza ad essere fortunati da parte di alcuni profili caratteriali che quindi secondo lo zodiaco risultano essere anche improntati ai segni zodiacali. Quali sono?

Il Gratta e Vinci “passa” anche dallo zodiaco. Quali sono i segni pi√Ļ fortunati?

Vergine

Vergine non rappresenta il profilo del giocatore incallito, anzi è spesso molto lontano dal tipico profilo che tenta la fortuna. Per tantissimi Vergine infatti si tratta esclusivamente di questo, il gioco non conferisce speranze, e proprio per questo le non troppo radicate forme di passione ludica relativa al profilo sono spesso ricompensate proprio con delle vittorie anche decisamente cospicue in ambito generale. Probabilmente la sorte tende a ricompensare questa poca propensione al gioco, che viene interpretata da un profilo austero come Vergine come esclusivamente un passatempo.

Pesci

E’ un sognatore nato, quindi √® portato difficilmente a far progetti economici, investimenti o quant’altro. L’ambizione del Pesci medio √® quella di vivere bene, con le persone che ama, quindi non √® esattamente l’archetipo della personalit√† che vuole “sovrastare” o fare lo spaccone in qualche modo. Rappresenta per questo punto di vista il giocatore d’azzardo che vince in maniera apparentemente casuale, ma allo stesso tempo non scaturisce molta invidia negli altri perch√® ogni successo viene naturalmente condiviso sia fisicamente che emotivamente presso le persone che il profilo rispetta davvero.

Scorpione

Rispetto ad altre attivit√†, difficilmente il modus operandi quasi scientifico pu√≤ applicarsi nei confronti del Gratta e Vinci che come accennato e risaputo sostanzialmente una serie di probabilit√† che viene evidenziata in modo istantaneo. Scorpione √® fortunato perch√® comprende che quasi sempre non pu√≤ realmente arricchirsi con questo metodo per√≤ allo stesso modo butta sempre un occhio alle potenziali vincite, che per√≤ restano incentrate sull’aspetto ludico. Scorpione √® un segno troppo razionale per conferire troppe aspettative sul profilo delle scommesse, per questo tende un po’ a farsi trascinare dalle vincite ma sono casi comunque isolati a periodi di tempo non cos√¨ assurdi.

Gemelli

Gemelli √® forse il pi√Ļ fortunato in questo genere di situazioni principalmente perch√® tende a sorprendersi parecchio quando vince, e non segue quasi mai logiche vere e proprie. Gemelli un discreto amante di questa tipologia di lotterie che corrispondono anche a qualcosa di estremamente gradevole in senso effettivo. Si aspetta “il giusto” e sa benissimo che statisticamente √® il momento di smettere quando si vince troppo spesso, per questo ha uno “score statistico” invidiabile e semplicemente incentrato sulla sua logica, indubbiamente la fortuna aiuta gli audaci per√≤ √® tra i profili che ha compreso assolutamente come funziona una attivit√† di questo tipo.