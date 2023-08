Offerta Vodafone estate 2023: è super vantaggiosa, non fartela scappare

Vodafone è una delle principali compagnie che operano in Italia nel settore delle telecomunicazioni, per molti anni ha avuto la nomenclatura di Omnitel, ma il nome “Vodafone” esiste addirittura dagli anni 80, essendo nata nel Regno Unito. Una nuova offerta da parte di Vodafone attiva e quindi disponibile anche in questa estate 2023 è stata resa ufficiale, ed è particolarmente vantaggiosa.

Vodafone come altri grossi brand, principalmente assieme a Tim e Wind 3 ha dovuto fare i conti con l’affermazione delle sempre più rilevanti forme di operatori virtuali, che a partire dallo scorso decennio con Iliad in testa, sono riusciti ad acquisire sempre più spazio e grazie a tariffe particolarmente ridotte, seppur con condizioni di ricezione ed affidabilità ancora in fase di miglioramento, questi elementi hanno portato ad una graduale diffusione di altre realtà simili, con la conseguenza che anche Vodafone così come altri nomi simili, sono stati portati a sviluppare offerte interessanti, che in molti degli ultimi anni hanno previsto l’adozione combinata di offerte casa e quelle dati mobili

Un esempio è la recente offerta Red Max Under 25, concepita per chi ha al massimo 25 anni e vuole passare alla rete mobile Vodafone che statisticamente ha migliorato di molto il proprio grado di affidabilità nell’ultimo decennio, con nuove acquisizioni ed una rete 5G particolarmente stabile ed affidabile.

La proposta permette di avere a disposizione 100 giga al mese, Minuti e SMS illimitati Verso numeri mobili e fissi nazionali, così come minuti illimitati verso tutte le nazioni dell’Unione Europea, e la connessione 5G che permette di fare utilizzo della Rete Sicura Vodafone, maggiormente protetta da eventuali truffe e tentativi di phishing. Se si opta per l’attivazione online dell’offerta presso QUESTO indirizzo, la SIM non ha costi e viene recapitata gratuitamente, anche se va comunque aggiunto un contributo una tantum per l’attivazione di 6,99 euro, mentre il costo totale dell’offerta è particolarmente vantaggioso, pari a 9,99 euro al mese.

Vodafone mette a disposizione offerte per varie categorie di utenza

Decisamente una buona proposta risulta essere anche la principale nonchè estremamente interessante offerta per la linea di casa, per gli utenti Privati con INTERNET UNLIMITED, una proposta che attualmente fino al mese di settembre 2023 risulta essere ancora più vantaggiosa: ad un costo mensile di 24,90 euro è possibile ottenere un router ottimizzato per la connessione internet Vodafone per il traffico Internet senza limiti alla massima velocità fino a 2.5 Gigabit/s (ovviamente dipende dalla zona e dal tipo di copertura.

La proposta prevede 5€ al mese per 24 mesi, incluso nel prezzo dell’offerta, sono previste telefonate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali oltre a 3 mesi di abbonamento Apple + inclusi dell’offerta, ed assieme alla Vodafone Station, che fa sia da router che da vera e propria “stazione centrale” telefonica di casa, è anche prevista una SIM con 15 Giga al giorno, da utilizzare in attesa dell’attivazione della tua linea fissa che poi ha a disposizione 1 giga al mese così da potersi mettere in contatto eventuale con lo staff Vodafone.