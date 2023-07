Oroscopo domani 30 Luglio 2023 Paolo Fox e Branko, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci

Tutti i segni zodiacali sono presi in esame dai due principali astrologi attivi in Italia, ossia Paolo Fox e Branko, che grazie alla loro intensa attività sul web ma anche sulla carta stampata, hanno guadagnato un certo rispetto da parte degli appassionati. Cosa devono aspettarsi questi segni per la giornata di domani?

Paolo Fox

Ariete – Voglia di fare in aumento ma decisamente poca sarà la volontà di apprendere nuovi concetti. Fare uno sforzo sarà essenziale.

Toro – Amore che porterà novità ma Toro potrebbe non essere mentalmente pronto ad accoglierle in maniera matura, anzi. Niente di grave in vista, sia chiaro, ma qualcosa che dovrà essere affrontato.

Gemelli – Anche Gemelli necessiterà di un po’ di maturità in vista di questa domenica, l’ultima del mese. Sarà la routine tradizionale a richiederlo, attenzione a possibili litigi con una persona specifica.

Cancro – Decisamente una domenica interessante in prospettiva quella del Cancro: saranno favoriti nuovi incontri come la possibilità di intavolare dialoghi interessanti.

Leone – Se sabato non è stato un giorno particolarmente calmo e tranquillo, Leone potrà rimediare con una domenica abbastanza libera dagli impegni. Abbastanza perchè qualche piccola avversità pare essere inevitabilmente dietro l’angolo.

Vergine – Vergine affronterà una nuova sfida nel mese che sta per iniziare, ma alcune avvisaglie potranno essere percepite fin da adesso. Sarà sufficiente fare attenzione, cosa che Vergine può fare con grande naturalezza.

Bilancia – La fortuna “chiederà il conto” a Bilancia nelle prossime ore ma non bisognerà aspettarsi eventi così “terribili”, prevalentemente qualche piccolo ostacolo. Ma la settimana prossima sarà decisamente positiva.

Scorpione – Lo stress non potrà essere risolto da solo, nel senso che occorrerà un po’ di lavoro da parte dello Scorpione per assumere un atteggiamento positivo, così da ambire ad un finale di luglio in crescendo.

Sagittario – Sagittario avrà di che poter riflettere, è un profilo che indubbiamente avrà a che fare con qualche critica in relazione al proprio lavoro, critica che sarà probabilmente sensata e non andrà bollata come “gratuita”.

Capricorno – Condizione in aumento, positivamente parlando, per Capricorno, che potrà contare su una fiducia e tenuta in considerazione dal punto di vista professionale.

Acquario – Terminare luglio con un lavoro ben fatto sarà la miglior cosa possibile, ciò andrà ad influire anche sulla vita privata.

Pesci – Litigio in vista per Pesci: non potrà essere facilmente evitato ma solo “postitcipato”. Sarà probabilmente un confronto legato alla recente immaturità del segno.

Branko e Paolo Fox, astrologi di professione

Branko

Ariete – Così così l’operatività dell’Ariete che potrà essere facilmente distratto da vari elementi, addirittura quasi tutto potrà distrarlo. Bisognerà perlomeno evitare di delegare il proprio lavoro agli altri.

Toro – Un p’ di relax potrà consentire al Toro di trovare serenità, non eccessivamente però in quanto è un segno che in questa fase necessita di essere stimolato, in vista della nuova settimana.

Gemelli – Situazione sentimentale molto diversificata a seconda dello status del Gemelli: stress per i single, con frustrazione annessa (ma passeggera), e soddisfazione che significa felicità per chi è sposato o impegnato.

Cancro – Particolarmente umorale la domenica del Cancro, il che porterà solo poche persone a tollerare qualche atteggiamento percepito come infantile nei confronti degli altri.

Leone – Leone non accetterà di buon grado le critiche, in realtà lo fa già piuttosto raramente, ma in questi giorni è particolarmente volubile. Leone non dovrà però giudicare senza pensare di essere immune da condizioni simili in relazione alla propria persona.

Vergine – Il consiglio per questa parte finale di mese è quella di non perdere tempo con le persone che semplicemente hanno poco da dare al segno, da ogni punto di vista. Non significa però che sarà il caso di apparire sgarbati.

Bilancia – Molto fumo e poco arrosto, così si può descrivere l’operatività del Bilancia che agirà in modo confusionario ma comunque abbastanza efficace. La settimana prossima però richiederà un apporto produttivo maggiore.

Scorpione – Migliore la settimana prossima rispetto a quella che sta terminando, in particolare dal punto di vista sentimentale. Condizione da non sottovalutare, quella fisica

Sagittario – Stress in arrivo per Sagittario, profilo che però non dovrebbe avere particolari problemi nell’arginare questa condizione in questa specifica fase del mese. Occhio a non “parlare troppo” e combinare poco.

Capricorno – Sarà difficile arrivare a sera e quindi alla fine della settimana senza percepire un po’ di stanchezza mentale. Fare sport potrebbe rappresentare una buona metodologia per sfuggire a questa condizione.

Acquario – Acquario difficilmente sarà simpatico a tutti, ma ciò che conta sarà esserlo alle persone giuste. Di recente si è preoccupato in modo probabilmente eccessivo del proprio operato riflesso ai giudizi altrui. Veramente, non è il caso.

Pesci – E’ presto per iniziare già ad organizzare la settimana che sta per iniziare: il consiglio è farla almeno incominciare prima di fare qualsiasi cosa di rilevante.