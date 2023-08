Con questa app GRATUITA puoi trovare il benzinaio più conveniente nella tua zona

Grazie alla tecnologia la vita è divenuta teoricamente più agevole in vari contesti, in particolar modo con l’affermazione di un oggetto oramai polivalente e diffuso come pochi come lo smartphone che ha “preso il posto” di tantissimi oggetti in precedenza unicamente concepiti per utilizzi specifici. Nel contesto dei consumi di carburante che sono sempre meno convenienti, esistono varie forme di app che possono realisticamente farci risparmiare quando facciamo rifornimento del proprio carburante con una in particolare che è estremamente affidabile, con l’ausilio di un app, completamente gratuita per trovare il benzinaio più conveniente in zona.

Il costo di benzina, diesel ma anche di combustibili come il metano, GPL ed energia elettrica per le auto che fanno ricorso a questa forma di energia, è un argomento evergreen in tutti i sensi ed in tutte le salse possibili: si tratta di un contesto che interessa fondamentalmente tutti, anche chi non fa ricorso ad un’automobile o un qualsiasi mezzo che necessita di rifornimenti costanti, in quanto buona parte della logistica, a partire dai rifornimenti di alimentari fino ad altri beni di prima necessità, prevede il trasporto su gomma, quindi quasi sempre il costo dei beni “riflette” quello del carburante, che però è ovviamente condizionato da tantissimi fattori inerenti alla raffinazione del prodotto in se, fino a condizioni politiche, ma anche di tipo governativo nazionale, basta pensare all’annosa questione delle accise, parte delle imposte applicate al costo al dettaglio, che secondo le istituzioni europee, non corrisponde ad un prezzo unico per tutte le stazioni (anche perchè le società sono molte, spesso inerenti a grosse multinazionali che lavorano nel settore della raffinazione dei derivati del petrolio).

Il costo dei beni di rifornimento in questo periodo ha subito una nuova impennata di prezzi, conseguente anche alla maggior richiesta di carburante visto il contesto estivo, che ha portato i tradizionali “esodi” verso le zone vacanziere, durante il mese di agosto in particolare.

Le app per trovare il benzinaio più conveniente sono molte: ecco quale è statistiamente la migliore

Nelle ultime settimane ha iniziato a comparire in praticamente ogni stazione di rifornimento di carburante una tabella costantemente aggiornata con i “prezzi medi” dei carburante inerenti alla regione, idealmentee concepito come sistema per far comprendere a consumatore il livello di “trasparenza” del costo, anche se non si tratta di uno strumento che serve effettivamente a fugare ogni dubbio in merito “alla trasparenza” dei beni come quelli derivati dal petrolio. Fortunatamente, come accennato in apertura c’è la tecnologia, e grazie a varie forme di funzionalità simili è possibile comprendere il costo medio dei carburanti nella propria zona abitativa o lavorativa.

Una delle migliori, completamente gratuita ed installabile sia su dispositivi Android che iOS, è Prezzi Benzina – GPL e Metano che è anche installabile sui vari sistemi GPS presenti in molte automobili moderne. Richiede l’accesso al proprio GPS così da comprendere l’area nella quale si trova l’utilizzatore che può fare ricorso anche a vari filtri, così da visualizzare sia i distributori più convenienti, ma anche quelli più vicini e quelli “preferiti” da altri utilizzatori, in quanto attraverso un sistema di valutazione interno, è anche possibile vedere proprio la valutazione di un distributore così da corrispondere anche quello che è idealmente più affidabile e dai prezzi stabili.

Come spiegato dall’app, le distanze sono misurate in linea d’aria mentre gli aggiornamenti dei prezzi inviati vengono processati ogni 30 minuti, inoltre sono estremamente chiari i menù per offrire un’esperienza di valutazione estremamente comoda, per un’app che è divenuta qualcosa di “necessario” così da comprendere effettivamente dove è più opportuno fare rifornimento.

L’app è la più scaricata sia su Android che iOS e può vantare una grande semplicità e chiarezza di utilizzo, essendo anche costantemente aggiornata con una buona frequenza temporale.