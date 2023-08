Quali sono i Gratta e vinci più vincenti del 2023? Ecco la classifica

L’Italia è una nazione che statisticamente ama giocare d’azzardo, contesto che ovviamente va preso nella sua interezza completa e che fa riferimento anche alle varie lotterie, come quelle ad estrazione immediata, come i Gratta e Vinci da oltre 20 anni un formato di “scommessa” di grande appetibilità perchè semplice da utilizzare ed allo stesso modo in grado di portare anche a giocate continue, con tutti i problemi del caso. Statisticamente infatti il Gratta e Vinci permette una potenzialità di vincita comunque diversificata, e nel 2023 finora sono stati più di qualcuno i vincitori di premi in denaro sostanziosi.

Statisticamente infatti come ogni forma di gioco d’azzardo o lotteria a dir si voglia, anche i Gratta e Vinci sono concepiti in modo da rendere “poco conveniente” l’azione del giocatore e invece di far vincere il “banco”, nonostante ciò la semplicità e la potenzialità “Immaginaria” di vincere premi in denaro anche di natura sostanziosa è qualcosa che da sempre fa particolare presa su una popolazione italiana che non sembra essersi stufata di questo formt di lotteria, e purtroppo risulta essere una delle principali fonti delle forme di ludopatia nel nostro paese proprio perchè non esiste un vero e proprio limite nelle giocate, nelle ricevitorie. Anche per questo motivo le varie regolamentazioni sono tenute oggi a far presenti le probabilità statistiche di vincita per tutte le tipologie di biglietti, in quanto non sono tutti muniti della medesima possibilità:

I Gratta e Vinci in Italia si distinguono con 3 categorie principali, partendo da quelli dai biglietti dal costo e dalle potenzialità di vincita di 8 importi di vincita, da 5 fino a 100 euro (il potenziale di vincita totale per questa categoria di biglietti è di 500 euro) con una probabilità statistica di vincere premi superiori al costo della giocata di 1 su 7,93.

La seconda categoria ha più linee di vincita da grattare, fino a 12 e può far vincere importi totali fino a 500 mila euro, mentre sono particolarmente gettonati i biglietti che permettono di vincere cifre più alte e che presentano un costo pari a 20 o 25 euro. In questo caso la vincita per elemento grattato al massimo è di 5000 euro (1 giocata ogni 1875 ha l’importo massimo di 5000 euro) ma è la probabilità ad essere più alta, ammontando a 1 su 2,53, infatti sono quelli più globalmente venduti.

Da quest’anno sono stati concepiti anche biglietti che costano 25 euro e che possono permettere di far vincere come premio massimo fino a 6 milioni di euro.

Il Miliardario, uno dei Gratta e Vinci più famosi

Come di consueto i Gratta e Vinci con la maggior probabilità di vincita sono rappresentati dai biglietti che costano di più come quelli da 10 e 20 euro.

I biglietti da 10 euro presentano probabilità di vincita di importi superiori a quello giocato che si aggira sul 30 %.

Gratta e Vinci da 10€ Probabilità vincita Probabilità vincita massima Nuovo Mega Miliardario 31.54% (1 ogni 3,17) (1 ogni 7.800.000) Bonus Tutto per Tutto 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) 50x 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) Nuovo Il Miliardario Mega 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) Turbo Cash 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30)

Probabilità che aumenta fino al 39,52 per i biglietti che costano 20 euro ossia il Nuovo Il Miliardario Maxi ed il Nuovo 100x che come detto hanno una possibilità di ottenere il premio massimo di 1 biglietto su 1875.

Va sempre ricordato che si tratta di probabilità: è possibile acquistare un grande quantitativo di biglietti e non vincere nulla, mentre una singola giocata può essere quella giusta.