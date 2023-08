Partite SKY vs DAZN: cosa trasmetteranno quest’anno, ecco le differenze

Da diversi anni sono principalmente due le società a trasmettere le partite di calcio, attraverso la tradizionale suddivisione dei diritti televisivi, Sky e DAZN che seguendo piani e offerte diverse trasmetteranno le sfide della Serie A ma non solo. Quali sono le principali differenze?

DAZN è una azienda di servizi streaming online di origine britannica che dal 2018 ha iniziato ad acquisire i diritti delle competizioni più seguite in senso assoluto, dapprima 3 sfide su 10 per giornata di Serie A, e poi è divenuta nell’ultimo triennio l’unica fonte dove acquisire tramite abbonamento le partite del massimo campionato italiano, ma non solo.

Per la stagione 2023/24 DAZN ha confermato i due piani principali che offrono la stessa quantità di prodotti, con la differenza della fruibilità su 1 o 2 dispositivi in contemporanea su linee diverse. DAZN permette di vedere tutta la Serie A in esclusiva, tutta l’Europa League, quasi tutta la Conference League, tutta la Serie B, tutta la Liga Spagnola. I costi sono relativi al tipo di pagamento: il pacchetto Standard costa 30,99 euro al mese se si sceglie il metodo continuativo del 12 mesi, oppure 40,99 se si vuole avere la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento. Pagando l’intero anno in un’unica soluzione il tutto conviene, in quanto costa 299, quindi poco più di 24 euro al mese. Il pacchetto Plus allo stesso modo se pagato in un’unica soluzione costa 449 euro, che corrisponde a circa 37 euro al mese, diversamente il pagamento sui 12 mesi ma concepito mensilmente senza “pause” costa 45,99 euro al mese o di 55,49 senza vincolo di permanenza.

Sky e DAZN hanno i diritti di quasi tutto il calcio europeo

Sky invece propone 3 partite su 10 della Serie A 2023/24 nello specifico il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45, oltre a 121 partite di Champions League su 131 (quasi tutte, escluse quelle che sono di Amazon, una partita per turno), Tutte le partite di Serie BKT della stagione 2023/24 e di Serie C fino alla stagione 2024/25 oltre a migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, ma anche tutta l’UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il pacchetto Sport + Calcio di Sky ha un costo mensile di 35,90 euro.

E’ anche possibile assistere agli stessi canali proposti da Sky con NowTv, che presenta i medesimi contenuti ad un prezzo di lancio di 7,99 per sei mesi, per poi “passare” ad un costo di 14.99 euro nelle fasi successive.