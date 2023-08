Classifica dei 10 migliori capocannonieri nella storia della serie A

La storia della Serie A parte da lontano: per decenni è stato considerato il campionato più competitivo in Europa e quindi di riflesso uno dei più ambiti al mondo, ed anche se i “fasti” sono lontani, il massimo campionato italiano di calcio continua a sviluppare interesse e record. A partire dai principali capocannonieri della Serie A, che oggi sono contenuti in una classifica costantemente aggiornata.

Il capocannoniere di un campionato corrisponde lo score comprensivo di ogni stagione, e la Top 10 in senso ampio del termine comprende una lunga sequela di calciatori divenuti iconici, del passato ma anche del presente in quanto non mancano calciatori che fino a pochi anni fa hanno calcato i campi del massimo campionato italiano.

Silvio Piola, recordman assoluto della storia della Serie A in quanto a gol.

La “TOP 10”, ossia la classifica dei 10 migliori capocannonieri della storia della Serie A è la seguente:

Alessandro Del Piero – con 478 presenze e 188 reti in massima serie, tutte con la Juventus, a pari merito Giuseppe Signori – con 344 presenze e 188 reti tra Bologna, Lazio, Foggia e Sampdoria

Kurt Hamrin – 400 presenze in Serie A e 190 gol, con Juventus, Padova, Fiorentina, Milan e Napoli.

Ciro Immobile (in attività), 314 presenze in Serie A con 192 gol con le casacche di Genoa, Torino e Lazio

Roberto Baggio, 452 presenze in Serie A e 205 reti con Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia e Fiorentina.

Antonio “Totò” Di Natale, 445 presenze in Serie A, 209 reti in massima serie con Empoli e Udinese.

Josè Altafini, 459 presenze in A e 216 reti con Napoli, Juventus e Milan.

Giuseppe Meazza, 367 presenze in Serie A e 216 reti con le casacche di Inter, Milan e Juventus.

Gunnar Nordahl, 291 presenze in massima serie italiana, 225 gol con Milan e Roma.

Francesco Totti, 619 presenze in A e 250 reti, tutte con la Roma.

Silvio Piola, 537 presenze in Serie A con Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara, e 274 gol.

E’ quindi Silvio Piola il massimo recordman della storia del campionato Italiano da quando ha acquisito tale formulazione, ossia quella a girone unico. Curiosamente Piola nel corso della sua lunghissima e prolificissima carriera non ha mai vinto uno Scudetto.

Non tutti sono attaccanti pur, ad esempio Di Natale è stato per anni esterno d’attacco ed anche Francesco Totti ha ricoperto il ruolo di prima punta più o meno a metà della carriera