900 euro per questa moneta da 10 centesimi: ecco quale devi cercare

Le monete sono in alcuni casi non solo uno strumento di scambio, ma talune sono talmente rare che possono valere una vera e propria fortuna. Tra le monete rare ci sono anche quella da 10 centesimi.

I collezionisti sono sempre alla ricerca di monete rare ed alcuni sono disposti a spendere una vera e propria fortuna per aggiudicarsi quelle più rare e preziose.

Non tutti sanno che alcune monete che entrano nei nostri portafogli possono valere una fortuna e possono farti diventare ricco. Sarebbe quindi opportuno controllare le monete e le banconote che abbiamo.

10 centesimi rari, quali sono?

I 10 centesimi rari sono delle monete che hanno un valore molto maggiore rispetto al valore nominale perché in giro non ce ne sono moltissimi che hanno determinate caratteristiche.

A rendere rare le monete da 10 centesimi sono alcune caratteristiche come:

la storicità

gli errori di conio

le raffigurazioni commemorative del paese che vara la nuova moneta

la tiratura limitata.

Tutte queste caratteristiche rendono le monete rare e di conseguenza il loro valore aumenta vertiginosamente. Vediamo qui alcuni 10 centesimi che valgono una fortuna.

10 centesimi rari del 2002

Fra i 10 centesimi rari non possono non essere annoverati quelli coniati nel 2002, perché è il primo anno in cui in molti paesi sono stati coniati i nuovi euro. Ci sono però alcuni che sono speciali, alcuni 10 centesimi tedeschi presentano un errore di conio. Questa rarità li rende molto preziosi e possono valere fino a 200 euro.

10 centesimi con Vittorio Emanuele II

Ci sono anche dei 10 centesimi molto più antichi che valgono una fortuna e stiamo parlando dei 10 centesimi che rappresentano Vittorio Emanuele II.

Queste monete da 10 centesimi sono le più rare e sono state coniate tra il 1866 ed il 1867. Recentemente ad alcune aste i collezionisti sono arrivati a spendere fino a 900 euro per aggiudicarsi queste monete così rare.

Queste rare monete da 10 centesimi sono state coniate dalla Zecca di Milano e dal quella di Strasburgo. La moneta in questione ha rappresentato sulla facciata anteriore il volto del Re Vittorio Emanuele II con sotto scritto Vittorio Emanuele II Re D’Italia. Mentre invece sul lato posteriore vi è la scritta 10 centesimi con 3 righe a bandiera, due rami di allora, una quercia, un fiocco, il simbolo della zecca ed il millesimo.

Questi 10 centesimi sono tra i più rari e tra quelli che valgono di più.