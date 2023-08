Chi è Sorriso, attaccante che piace al Bologna? Età, nome completo, ruolo, Bragantino

Il Bologna ha confermato ottime cose la scorsa stagione agonistica sia in termini di risultati, terminando al 9° posto, ma anche riveelandosi una società sana e dalle idee chiare. La conferma di Thiago Motta in panchina è stato il primo passo di una nuova annata ambiziosa che passa per il mercato: tra i nomi valutati in queste ore c’è “Sorriso”, profilo brasiliano che milita nel Bragantino.

Il nome “vero” di Sorriso è Marcos Vinicios Lopes Moura, ed è un attaccante esterno, natiamente ha il ruolo dell’ala destra ma le ottime cose evidenziate con la casacca del Red Bull Bragantino (la stessa società dal quale è stato acquistato Natan, difensore centrale, dal Napoli poche settimane fa) durante le ultime annate, contraddistinte da ottime cose in termini di assist ma anche gol.

E’ prima di tutto un profilo già sgrezzato dal punto di vista fisico, ma anche tattico, dato che ha una buona imprevedibilità nello stretto e preferisce rispetto a molti coetanei, la giocata “utile” rispetto a quella esclusivamente estetica.

E’ nato a Natal, capitale dello Stato del Rio Grande do Norte, il 23 febbraio 2001 ha quindi 22 anni, ed è cresciuto calcisticamente nel club ABC, entrandovi nel settore giovanile neel 2014. Vi è rimasto fino al 2017 quando è stato acquistato da un club maggiormente rilevante come la Juventude che lo ha inizialmente fatto giocare come attaccante puro, una specie di falso nueve, ma con la maturazione fisica (che è ancora in corso, essendo alto 176 centimetri ma dal fisico equilibrato) è stato spostato come attaccante esterno e proprio in questo ruolo ha scalzato le varie posizioni giovanili, attestandosi come elemento titolare a partire dal 2021 della prima squadra. Nell’anno solare 2021 ha giocato molte partite, in totale circa 50 condite da 4 marcature e 4 assist, attirando quindi le attenzioni del Red Bull Bragantino, che proprio dal 2021 ha cambiato denominazione essendo stato acquisito dalla multinazionale austriaca.

Marcos Vinicios Lopes Moura, detto anche Sorriso, attaccante che piace al Bologna

Tra vari tornei, campionati e coppe locali, Sorriso ha messo a segno 37 presenze e 9 reti, oltre che diversi assist nonchè rigori procurati che lo hanno portato ad essere definito uno dei rappresentanti più interessanti del club dove attualmente milita.

Il Bologna lo ha segnalato sul proprio taccuino nelle scorse settimane e nell’ultima fase di mercato potrebbe decidere di acquistarlo, essendo la valutazione nei parametri del club rossoblu: il cartellino è valutato poco meno di 2 milioni di euro.