Calciomercato Roma – Addio Matic, ecco quanto incasserà la società. Pronto il sostituto

A circa una settimana dall’inizio del campionato, la Roma non è ancora “pronta” ad affrontare strutturalmente la stagione oramai alle porte, e la società capitolina è ancora improntata nei trasferimenti in entrata così come in uscita. Nemanja Matic, centrocampista serbo, sta per lasciare Roma ed approdare in Ligue 1.

Si tratta di un elemento che non sarà probabilmente così facile da sostituire per Josè Mourinho, tecnico giallorosso, essendo stato il ruolo del mediano serbo uno dei più importanti nonchè a tratti indispensabili tatticamente parlando, agendo da vertice basso nello schieramento utilizzato in quasi ogni partita disputata dalla Roma.

E’ il Rennes ad essere riuscito ad aggiudicarsi le prestazioni del calciatore oggi 35enne, che secondo fonti come Sky avrebbe fatto espressa richiesta di lasciare l’Italia e quindi anche la capitale, nonostante i tentativi della società di portarlo ad una permanenza, e sempre secondo l’emittente, l’addio non sarebbe stato gradito da parte dei compagni.

La Roma incasserà 3 milioni di euro dalla vendiita del proprio calciatore, che ha disputato una sola annata in giallorosso, una cifra da non disprezzare data l’età non verdissima di Matic ma che comunque date le prestazioni di livello , indubbiamente necessiteranno di un cambio tattico data la sua importanza, di un trasferimento che già era stato “velato” dai vari social media, anche se nelle ultime giornate le voci su una richiesta di trasferimento per motivi spiccatamente personali (seppur ancora non palesati ufficialmente), che si concretizzerà nelle prossime ore, molto probabilmente, come del resto confermato anche dalle scelte di Josè Mourinho che hanno escluso proprio Matic dalla più recente lista di convocati per l’ultima amichevole del club capitolino.

Nemanja Matic, uno dei “perni” della Roma la scorsa stagione agonistica

Secondo vari fonti come il quotidiano La Repubblica, la Roma avrebbe già individuato il sostituto: trattasi di Leandro Paredes, centrocampista argentino che ha già militato in passato con la casacca giallorossa, e che dal 2019 fa parte della rosa del Paris Saint Germain, che lo aveva dato in prestito alla Juventus la scorsa stagione dove però anche a causa di diversi problemi fisici, non aveva convinto la dirigenza bianconera a riscattarlo. Attualmente Paredes vive da “separato in casa”, ed è molto probabile che il club accetterà una formula come quella dello scorso anno, ossia il prestito con diritto di riscatto del cartellino, seppur a cifre più basse rispetto ai 20 milioni di euro originariamente pattuiti tra il club parigino e la Juventus.