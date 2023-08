Chi è Marco Pellegrino, difensore che piace al Milan? Età, caratteristiche, altezza, prezzo, skills

Sembra essere il difensore Marco Pellegrino uno dei tasselli in entrata scelti dalla dirigenza del Milan in queste ore di calciomercato estivo: i rappresentanti del club rossonero si sono interessati da tempo al calciatore argentino e molto presto potrà arrivare la chiusura della trattativa.

Chi è Marco Pellegrino? Difensore centrale dalle chiarissime origini italiane, è nato nella capitale argentina di Buenos Aires, il 18 luglio 2003, ed ha quindi da poche settimane compiuto 20 anni.

E’ “nato” e cresciuto calcisticamente nel club del Platense (club che attualmente milita in Primera Division, la massima serie locale, ed è noto per aver dato i natali calcistici ai tempi ad un “volto noto” della Serie A come David Trezeguet), è entrato nel settore giovanile della società all’età di 8 anni, disimpegnandosi dapprima da mediano e poi da difensore centrale puro, ruolo che ancora oggi ha mantenuto.

Di piede mancino, ha caratteristiche importanti in fase di chiusura ed è naturalmente portato all’impostazione dal basso, caratteristica oramai sempre più necessaria e comune nel calcio moderno, in particolare quello europeo: Pellegrino ha esordito nella seconda squadra del Platense nel 2020 e l’anno successivo ha firmato il primo contratto professionistico.

La stagione scorsa è stata di fatto quella del debutto: in massima serie ha accumulato poco più di 1500 minuti, “splamati” su 17 presenze (contraddistinte anche da una rete, segnata lo scorso anno contro il Gimnasia), sufficienti per garantire al giovane centrale uno spazio comunque importante in una società di non primissimo livello in Argentina. Del resto le doti sono interessanti ed anche la valutazione economica ha superato da tempo il milione di euro, secondo indiscrezioni come quelle evidenziate da Sky Sport, il Milan avrebbe trovato un accordo di massima per il trasferimento in Italia del giocatore, che andrebbe così a colmare il pacchetto difensori del Milan in vista della stagione che sta per iniziare. Il costo dovrebbe corrispondere a circa 3 milioni di euro, compresi bonus e percentuali su una futura rivendita che andrà anche parzialmente al club che lo ha fatto crescere.

Marco Pellegrino, attualmente alla Platense, club dove è cresciuto calcisticamente

Fisicamente appare già pronto per il passaggio al calcio europeo, dotato di una buona velocità, senso della posizione e capacità di impostare, essendo dotato di un piede già discreto, è alto 185 centimetri per quasi 80 chili di peso.

Nonostante non risulti essere un nome di primissimo piano, diversi video su Youtube hanno già iniziato a diffondersi per evidenziare le caratteristiche tecniche, e almeno in parte, le doti del centrale mancino argentino.