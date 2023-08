Iliad incanta con la nuova offerta telefonica super conveniente: non fartela scappare

Nata in Francia, la società Iliad fa parte dell’oramai ricco compendio di società che operano nel campo della telecomunicazione e di Internet, con un’affermazione che da sempre ha fatto ricorso ad una campagna pubblicitaria molto aggressiva che ha portato anche a forme di offerta che hanno “impattato” nell’intero contesto telefonico. Una nuova offerta estiva di Iliad si rivela essere particolarmente vantaggiosa.

Iliad è entrata a far parte delle compagnie attive nell’ambito delle comunicazioni in Italia nel 2016, precisamente attiva dal mese di agosto, con una forma di società che inizialmente ha fatto ricorso a strutture di aziende già presenti e radicate sul nostro paese, condizione che ha permesso di mantenere le tariffe ed i costi molto bassi rispetto alla concorrenza.

Pur palesando naturali e quindi prevedibili problemi di ricezione in alcune zone del paese, l’utenza di Iliad è rapidamente divenuta importante, e a fronte di grossi investimenti (Iliad Italia è una società per Azioni che resta comunque collegata alla “casa madre francese”) l’azienda ha rapidamente acquisito sempre più strutture anche di alto livello, distaccandosi quindi dalla comune denominazione di operatore telefonico di tipo “virtuale”, ma diventando proprio una azienda con le proprie condizioni, le proprie strutture ed anche le politiche dedicate. Inizialmente Iliad Italia si è concentrata sull’acquisire una clientela importante dal punto di visto dell’utenza mobile, per poi “invadere” anche il contesto di internet fisso a casa o in ufficio, mantenendo sempre prezzi concorrenziali e soprattutto “bloccati” nel corso del tempo, al punto che questo fattore ha di fatto sdoganato l’idea di operatori virtuali anche per quelli già affermati.

Con l’estate 2023 Iliad continua la propria forma di successo, anche grazie ad una copertura del 5G oramai capillare in buona parte del paese, sono oggi più di 3 mila le città raggiunte e quasi 10 mila utenze di rete mobile raggiunta.

La nuova offerta Iliad per l’estate è particolarmente vantaggiosa

L’offerta dell’estate più vantaggiosa risulta essere probabilmente la migliore per quantità di servizi e costi ridotti: si chiama FLASH 180, e permette di usufruire di 180 gigabyte al mese con connession 4G+ e 5G (dove presente), minuti e SMS illimitati sia in Italia che in oltre 60 nazioni del mondo, e 10 GB dedicati in roaming Europa per la navigazione. ad un costo fisso e per sempre di 9,99 euro al mese, al quale va aggiunto in fase di attivazione un contributo una tantum di 9,99 euro di attivazione.

