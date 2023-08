Chi è Jesper Lindstrom, attaccante vicino al Napoli? Età, ruolo, statistiche, prezzo, video skills

Il Napoli è senza dubbio la squadra che tra le “big” del nostro calco che, a poco meno dalla chiusura del mercato, ha rivoluzionato di meno i propri undici rispetto alle concorrenti. La permanenza oramai molto probabile di titolari come Osimhen e Zielinski conferma questo concetto ma alcuni elementi sono comunque non così “saldi” come Lozano. Il sostituto del messicano sembra essere Jesper Lindstrom, che nelle ultime ore è ritornato in maniera preponderante come nuovo papabile acquisto dei partenopei.

Jesper Lindstrom, attaccante esterno di nazionalità danese, gioca attualmente nell’Eintract Francoforte, squadra che tra le altre cose ha affrontato proprio il Napoli durante la passata edizione di Champions League durante la fase ad eliminazione, è considerato un elemento tra i più interessanti in quel ruolo specifico, considerato il calcio europeo.

Nato a Taastrup, cittadina della Danimarca il 29 febbraio 2000, ed è cresciuto calcisticamente in molte compagini locali, a partire dai piccolissimi club come il Taastrup, Fodbold e Vallensbæk prima di approdare nel settore giovanile del Brøndby, una delle principali squadre del paese scandinavo una decina di anni fa. Quasi immediatamente il calciatore oggi 23 enne si è messo in mostra tra le fila del club locale, inizialmente nascendo come trequartista puro, una forma evoluta del tradizionale numero 10, pur venendo gradualmente spostato sull’esterno sinistro oppure alle spalle delle punte come attaccante puro, ha dalla sua un’ottimo controllo palla e tecnica, ma anche doti di rifinitore. Longilieo fisicamente, è alto 182 centimetri e pesa circa 63 kg, quindi ha una struttura diversa da Lozano, autentico esterno d’attacco che dovrebbe sostituire, qualora l’ex PSV non venisse riconfermato in azzurro.

Jesper Lindstrom, qui con la maglia del suo vecchio club, il Brøndby

Dopo due annate in crescendo con la casacca del Brøndby (dove ha raggiunto la doppia cifra in termini di reti nella seconda stagione) è stato ceduto in Germania proprio al Francoforte dove ha giocato da titolare in quasi tutte le partite, mettendo a segno 38 presenze di cui 27 in Bundesliga, condite da 9 gol e 4 assist totali, spesso andando a rete con il piede destro giocando a sinistra, a “rientrare” come si dice.

Finito sul taccuino del Napoli da tempo ma anche della Juventus, nelle ultime ore il club azzurro pare aveer intensificato i contatti con l’entourage del giovane danese, che però viene valutato almeno 30 milioni dal proprio club. Il Napoli attende una offerta per Lozano prima di “affondare” per il giovane danese.