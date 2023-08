6 al Superenalotto: è uscito a Teramo con una scedina da 1€; ecco quanto ha vinto

Fare 6 al Superenalotto è sicuramente qualcosa di molto improbabile, ma allo stesso tempo assolutamente affascinante, in quanto la struttura concepita da questo gioco d’azzardo che fa ricorso alla tradizionale estrazione permette anche di ottenere premi in denaro anche di natura inferiore. Un fortunatissimo giocatore a Teramo è riuscito a sbancare con il 6 al Superenalotto, con un semplice schedina da 1€.

Si tratta dell’ennesima vincita massima al Superenalotto di questo 2023: proprio all’inizio dell’anno il premio è stato vinto nuovamente a distanza di quasi due anni dall’ultima volta, con un 6 che è stato ottenuto in maniera condivisa attraverso l’utilizzo di un sistema, che ha permesso di far guadagnare più di 4 milioni per singolo giocatore. Ben 90 persone in tutta Italia si sono così “divisi” il montepremi più alto della storia del Superenalotto, ben 371 milioni di euro.

Pochi mesi dopo stavolta attraverso una giocata online (è infatti possibile giocare al Superenalotto anche tramite l’app per smartphone ufficiale), un nuovo 6 è stato indovinato, che ha permesso ad un anonimo vincitore di ottenere 73,8 milioni di euro, in questo caso attraverso una giocata singola, ossia “tradizionale”. Essendo un’attività ludica classificata come gioco d’azzardo a totalizzatore, che fa riferimento al concetto di estrazione, il montepremi viene ridotto quando viene vinto da qualcuno. Ed il 2023 si è rivelato un anno finora a dir poco prolifico per i numerosissimi giocatori che ogni settimana, date le varie estrazioni, sfidano la sorte e la probabilità, forti anche di premi minori se la sestina giusta non viene effettivamente ottenuta.

Per questo motivo la vincita ufficializzata in una ricevitoria di Teramo, per la precisione ottenuto attraverso una singola giocata effettuata nella Tabaccheria Nicolini, in via Statale 80 della città abruzzese, lo scorso giugno 2023.

Dal 1997 “azzeccare” il 6 al Superenalotto è una delle attività più comuni in ambito ludico

La sestina giusta, nello specifico 8, 30, 33, 40, 64, 78, Jolly 42, SuperStar 59 è stata vinta da un ovviamente anonimo giocatore che è riuscito a portarsi a casa ben 42.590.253,89 euro, importo assolutamente di livello e capace di “sistemare a vita” la vita di ogni persona, anche considerato il sistema di tassazione che prevede il 20 % “ridotto” proprio dalla pressione fiscale dello stato per ogni vincita superiore ai 500 euro.

Come da tradizione ad ogni “6” il montepremi viene ridotto, e pochi giorni dopo il nuovo montepremi è ripartito dalla cifra di 11,3 milioni di euro, mentre il jackpot attuale è già salito ad oltre 43 milioni di euro.