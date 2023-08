Chi è Hugo Ekitike, che piace Roma e Milan? Età, caratteristiche tecniche, prezzo, ruolo, skills

Roma e Milan sono attualmente ancora alla ricerca di un attaccante che possa avere le qualità per completare il reparto offensivo, in particolare i giallorossi hanno dovuto incassare il rifiuto momentaneo di vari elementi presi in considerazione. Per giallorossi e rossoneri resta viva l’ipotesi Hugo Ekitike, attaccante attualmente del Paris Saint Germain che è uno dei papabili per lo “sbarco” in Serie A.

Il profilo di Hugo Ekitike, centravanti francese dalle origini camerunensi, è in realtà finito sul taccuino del Milan già nel 2022, ma le buone prestazioni del pur non giovanissimo Giroud hanno portato la nuova dirigenza rossonera a porre attenzione su altri reparti e profili, anche se nelle ultime settimane l’interesse è ritornato, così come quello della Roma che dopo alcuni obiettivi resi impossibili almeno per il momento, ha messo il francese sulla propria lista dei calciatori da valutare.

Hugo Ekitike oggi ha 21 anni, è nato ad Angers, cittadina francese il 20 giugno 2002, è cresciuto sportivamente nel Reims, società che lo ha accolto fin da quando aveva 7 anni, e con la quale ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, riuscendo a debuttare in prima squadra il 17 ottobre 2020 in occasione della partita di Ligue 1 persa per 1-3 contro il Lorient, e dopo un’altra presenza ha deciso di andare in prestito in un club danese, il Vejle, dal gennaio al giugno 2021, dove alla fine ha ottenuto 11 presenze condite tra 3 reti.

L’esperienza ha indubbiamente fatto bene al giovane centravanti, che nel corso della carriera giovanile ha anche giocato da punta esterna a sinistra, però resta un tipico “Puntero”, anche considerata l’altezza di 189 centimetri che sommati a 75 kg di peso, conferiscono all’attaccante una struttura longilinea, per caratteristiche tecniche non è ancora un giocatore completo (difetta ancora un po’ nel colpo di testa, paradossale data la molee) anche se per movenze alcuni in patria hanno scomodato paragoni “pesanti” come quelli che lo hanno accomunato al connazionale David Trezeguet.

Hugo Ekitike, 21 anni, con la maglia del Paris Saint Germain

La stagione che ha sancito il suo approdo nel calcio che conta è stata la 2020/21, sempre col Reims in massima serie dove in 26 presenze totali ha siglato 11 reti, di cui 10 in campionato, abbastanza da attirare l’attenzione del Paris Saint Germain che lo ha acquistato nel 2022 per un prezzo finale di 28 milioni di euro.

La scorsa stagione data la concorrenza in attacco a dir poco “problematica” con i parigini ha accumulato meno presenze ma è riuscito comunque a segnare 4 reti in 32 presenze totali (26 in campionato) spesso subentrando dalla panchina, condizione che ha permesso comunque al PSG di non considerarlo incedibile: il club parigino valuta il proprio calciatore 20 milioni di euro, ma il costo potrebbe nettamente scendere nelle ultime fasi di mercato.