Chi è Gabri Veiga, prossimo acquisto del Napoli? Età, ruolo, prezzo, skills, Instagram, fidanzata

Gabri Veiga, giovane centrocampista spagnolo, sembra essere il principale indiziato a “rinnovare” il centrocampo del Napoli campione d’Italia in quella che si è rivelata negli ultimi anni una politica vincente, puntando su elementi non ancora completamente “esplosi” ma di grande prospettiva.

Gabri Veiga, all’anagrafe Gabriel Veiga Novas, ha oggi 21 anni, gioca nel ruolo di centrocampista, essendo nato a O Porriño il 27 maggio 2002, nella regione galiziana della Spagna a pochi chilometri dal confine con il Portogallo nella zona più a occidente della penisola iberica.

Si appassiona al calcio fin da bambino come molti suoi coetanei, entrando dapprima a far parte delle giovanili dell’UD Santa Mariña per fare poi l’ingresso nel settore giovanile del Celta Vigo, entrandovi all’età di 11 anni, completando tutta la consueta trafila, e nel 2019 è diventato parte della formazione del Celta Vigo B, nella terza serie del calcio spagnolo.

Dopo tutta la trafila, ha debuttato tra i “grandi” il 19 settembre 2020, quindi poco più che maggiorenne nella sfida interna contro il Valencia, imponendosi con sempre maggior regolarità l’annata appena terminata, che ha visto la propria stagione essere quella dell’esplosione: nel centrocampo dei galiziani, inquadrato come mezzala ma anche centrocampista puro, oltre come trequartista (ruolo con il quale “è nato” nelle giovanili del Celta), è stato uno dei calciatori più interessanti tra i centrocampisti spagnoli arrivando addirittura a superare la doppia cifra in termini di marcature, con 11 reti in 39 presenze, rappresentando una vera e propria forma di jolly di centrocampo.

Il Calciatore ha una clausola di circa 40 milioni di euro (il Napoli dovrebbe “chiudere” per una cifra di poco inferiore), ed è finito nel “radar” del Napoli già da diversi mesi: con il sempre più probabile addio di Zielinski con destinazione Arabia Saudita, è proprio Gabri Vega che quasi certamente ne raccoglierà il testimone nello scacchiere azzurro, essendo simile per caratteristiche al centrocampista polacco: grande abilità con gli inserimenti, duttilità in fase di copertura e capacità di calciare in progressione ma anche da fermo, è dotato di grande rapidità di pensiero e di velocità di movimenti.

Gabri Veiga, jolly di centrocampo, prodotto dal settore giovanile del Celta Vigo

Fa parte delle selezioni giovanili delle Furie Rosse, dapprima nella selezione Under 18 della Spagna e poi nell’Under 21.

Inevitabilmente le sue doti hanno fatto incuriosire i tifosi del Napoli, che possono ammirarne le gesta con i caratteristici video di skills and goals:

Nonostante la giovane età è già molto seguito sui vari social media: su Instagram conta quasi 85 mila followers.