Moneta da 1 euro con l’albero della vita : sapevi potesse valere così tanto?

Le varie monete che corrispondono alla “famiglia” dell’euro sono oramai molto riconoscibili e diversificate, per forza di cose in Italia siamo abituati ad utilizzare quelle con “volti” noti, ma la possibilità di trovare monete diverse, come quella da 1 euro con l’albero della vita. Quanto può valere?

Si tratta della raffigurazion standard dell’emissione da 1 euro della Francia, nazione che come l’Italia, il Belgio, la Spagna e la Germania (per fare qualche nome) fa parte delle nazioni fondatrici del concetto di Eurozona, ossia le realtà che utilizzano la valuta unica fin dal principio, quindi dal 2002.

L’euro ha sostituito quindi il franco francese come ha fatto lo stesso con la lira italiana, ed anche la Repubblica Francese ha la possibilità come tutti gli altri paesi quella di personalizzare tutte le monete con delle proprie figure, rese ovviamente riconoscibili da alcune tipologie di volti, disegni o comunque elementi che fanno parte della cultura francese.

Dal 2002 è stato scelto l’albero della vita come raffigurazione standard per le emissioni da 1 euro, parte della cultura generale, come simbolo di prosperità e vitalità, che spicca su tutte queste emissioni, che sono anche rese riconoscibili da alcuni dettagli.

La figura è infatti presente nella parte centrale della moneta, mentre intorno è riconoscibile il famoso motto Libertè, Legalitè, Fraternitè, oltre alla sigla RF sta per République française.

Presente anche la firma dell’incisore in basso a destra, il resto dell’emissione è identico a qualsiasi altra moneta da 1 euro utilizzata nell’Eurozona, trattandosi di una nazione anche fisicamente vicina all’Italia non è così difficile imbattersi in queste monete anche con facilità.

Moneta da 1 euro con l’Albero della vita, tipologia di emissione adottata dalla Francia

Quanto vale? La maggior parte delle monete con l’albero dell vita non vanno oltre il valore “nominale”, ossia esattamente 1 euro, però a ben guardare esistono effettivamente annate e quindi emissioni più interessanti anche perchè più difficili da trovare: un esempio è costituito dalle monete del 2008, che sono state sviluppate in quantità molto più ridotte rispetto ad altre annate, quindi un esemplare se in ottimo stato proprio di quest’anno specifico e definito può portare ad una singola moneta a valere tra i 5 ed i 35 euro, poco meno per le emissioni del 2018 e 2019, mentre quelle nuovissime concepite dal 2022 presentano una versione leggermente modificata dell’albero della vita, più “tondeggiante” nei tratti. Le monete del 2022 valgono ad oggi fino a 10 euro.