Tutto su Roberto Mancini: età, dimissioni, sostituto, Arabia, figli, Instagram

La notizia delle dimissioni del Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha sicuramente “scosso” un po’ l’opinione pubblica legata al mondo del calcio, anche perchè è arrivata in un momento particolare. Molti hanno iniziato immedatamente a chiedersi i motivi che hanno spinto l’oramai ex CT a lasciare la panchina azzurra dopo circa 5 anni.

Storicamente infatti Mancini che oggi ha 58 anni essendo nato a Jesi il 27 novembre 1964 ex talentuosissimo calciatore a cavallo tra gli anni 80 e 2000, è stato poco fortunato da calciatore nell’ambito della maglia azzurra, con la quale non ha mai partecipato ad un mondiale, può essere considerato uno dei commissari tecnici più longevi della storia della Nazionale Italiana, con la quale è ruscito a laurearsi campione d’Europa 2020, anche se sono anche riscontrabili diversi errori dopo la conquista del trofeo continentale, in primis la mancata qualificazione al mondiale successivo, la seconda consecutiva dopo quella della passata edizione.

Molti si sono stupiti alla notizia di dimissioni arrivate a pochi giorni dal una maggior forma di responsabilità in merito alle varie selezioni giovanili azzurre, dimissioni che erano state invece caldeggiate proprio a seguito della sfida contro la Macedonia del Nord, persa per 0-1 che ha di fatto sancito la mancata presenza degli Azzurri a Qatar 2022.

Inevitabilmente hanno iniziato a concretizzarsi le possibili motivazioni di una decisione così netta ed improvvisa, da dissidi a incomprensioni nella federazione fino ad una offerta dell’Arabia Saudita che avrebbe proposto al Mancio, come veniva chiamato già ai tempi della carriera di calciatore, la tradizionale offerta impossibile da rifiutare: 18 milioni annui per allenare la selezione nazionale dell’Arabia Saudita, in un contratto valevole fino al 2026, proposta che trova sempre maggiori riscontri con il passare delle ore.

Tra i candidati spiccano i “preferiti” dalla FIGC, ossia Spalletti e Conte, ma anche “outsider” come Nicola, Gattuso, De Rossi e Cannavaro.

Roberto Mancini, oramai ex CT della Nazionale Italiana, in procinto di allenare l’Arabia Saudita

Su Instagram il CT ha definito la propria una “scelta personale”, il che fortificherebbe l’idea di una ricca offerta “esotica”, probabilmente avallata anche dalla famiglia, che comprende i figli Filippo, Andrea e Camilla, avuti dall’ex moglie Federica Morelli, con la quale è stato sposato fino al 2015.

Filippo e Andrea hanno deciso di ripercorrere le orme di Roberto diventando calciatori seppur con minor fortuna, l’ex CT si è poi risposato con Silvia Fortini, nativa di Roma e di professione avvocato.