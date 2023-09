Bolletta cara? Arriva il bonus che agevolerà le famiglie per le spese di luce e gas

Il concetto di Bonus legato alla forma di pagamento conosciuto come Bollette, che sono ovviamente le varie fatture che da sempre costituiscono una delle principali preoccupazioni delle famiglie italiane, è nato diversi anni fa, ed è stato poi confermato come forma di agevolazione sociale sia improntata ad una forma di “sconto” direttamente in bolletta sia come tipologia di vero e proprio bonus applicato in vari modi.

A seconda del tipo di governo in Carica anche le varie forme si bonus improntati alle condizioni energetiche hanno trovato una affermazione differente, ad esempio la prima forma conosciuta come “moderna” è stata concepita come sconto applicato direttamente sulla fornitura giunta al cittadino, calcolata su una base percentuale in ottemperanza al calcolo ISEE del contesto familiare.

Con il governo Draghi e con la sopraggiunta emergenza energetica causata ed incentivata anche da condizioni sociopolitiche, il bonus bollette è stato potenziato e ovviamente riconfermato fino ad oggi, anche se una nuova rimodulazione è oramai da ricercarsi, in quanto l’attuale esecutivo all’interno dell’ultimo convegno dei Ministro dal prossimo 25 settembre di fatto ufficializzerà e quindi confermerà in parte buona parte delle attuali agevolazioni come il bonus da concepire in modo specifico per le condizioni familiari che sono in maggiori difficoltà economiche. Si tratta quindi di un processo di continuazione che però conterrà anche alcune novità, alcune già anticipate da diverse indiscrezioni, altre invece tutte da scoprire anche perchè si tratta di un contesto estremamente complesso da decifrare, che potrà anche essere modificato in caso di nuove necessità legate al campo dell’energia (ricordando che la situazione in quest’ultimo ambito è comunque meno uirgente da attenzionare rispetto al 2022).

Il Bonus per qualsiasi forma di bolletta energetica, gas e luce, è stato un tema fondamentale per buona parte degli ultimi mesi, con la condizione legata alla disponibilità delle risorse che ha portato aumento di prezzi difficile da controllare, contrastati almeno in parte dagli aiuti dello stato

In realtà l’intento dichiarato da parte delle forze di governo è pittusto quello di delegare parte delle risorse in possesso da parte dello stato, a lungo impiegate al mantenimento dei prezzi calmierati del costo delle risorse derivate dal petrolio, quindi anche buona parte della corrente elettrica o delle risorse naturali gome il gas.

Saranno prorogati secondo le bozze attualmente in discussione gran parte delle agevolazioni fiscali legate al contesto energetico, quindi ad esempio una generale forma di taglio sul costo dell’IVA sulle forniture di Gas anche per l’ultimo trimestre, che è già presente dal 2022, ed è stata via via prorogata fino ad oggi. Il Governo “spinge” molto sull’adozione di una social card, una vera e propria carta acquisti destinata alle fasce meno abbienti in termini di ISEE (si parla di una soglia di 15 mila o 20 mila euro) al quale saranno disposte cifre da spendere unicamente per i beni di prima necessità come quelli alimentari. Almeno per ora non sono stati confermati nuovi prezzi calmierati come citati nella parte iniziale dell’articolo, ma alcune novità potranno essere ufficializzate entro il prossimo lunedì 25 settembre, giorno in cui i rappresentanti delle forze di governo ufficializzeranno le nuove agevolazioni.