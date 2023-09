Stai molto attento, non commettere questi errori dal compro oro: potresti perdere molti contanti

L’oro è considerato da millenni interi una delle principali forme di risorse di valore nonchè una delle prime merci di scambio in possesso di un valore stabile e radicato in senso assoluto che siano mai state utilizzate, ed anche se sono passati millenni addirittura dalla sua scoperta, è ancora considerato assolutamente fondamentale per le economie. I Compro Oro costituiscono i tradizionali venditori privati che sostanzialmente acquistano oggetti “a peso” in base alla valutazione media di questa risao, anche seè evidente che in alcuni casi possano essere commessi degli errori che vanno assolutamente evitati.

L’idea del Compro oro è qualcosa che è stata sviluppata quasi naturalmente in corrispondenza del nuovo aumento del prezzo della risorsa, che a partire dai primi anni 2000 ha iniziato nuovamente ad aumentare. Questo generalmentre accade quando in varie occasioni altre risorse perdono valore o sono considerate meno affidabili (anche se sono comunque parecchie le motivazioni in generale che fanno da ago della bilancia tra le motivazioni che causano il tutto, come la speculazione o l’inflazione), e non a caso l’oro è rapidamente ritornato in auge come principale merce di scambio. Anche se il sistema aureo, ossia la tipologia di sistema economico che di fatto rende possibile utilizzare un pezzo di oro sufficientemente puro come fosse una moneta, è stato accantonato, in corrispondenza delle varie crisi (come quella economica del 2008) i Compro Oro abbiano avuto un vero e proprio successo, che è durato diversi anni prima di affievolirsi con il ritorno alla più o meno considerata normalità.

Ma ancora oggi questi negozi sono estremamente diffusi in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, sostanzialmente perchè non sono necessari particolari competenze nella misurazione e l’acquisto dell’oro. Anche per questo motivo il compratore può essere agevolato da alcuni errori che il venditore compie. Quali sono quelli da evitare assolutamente?

I Compro oro sono “spuntati” come funghi dai primi anni 2000, e costituiscono ancora oggi una delle principali forme di acquirente in grado di acquistare beni preziosi come l’oro. Non tutti sono uguali, quindi attenzione

In primo luogo, non tutti i Compro Oro sono uguali: esiste una forma di valutazione generica del costo dell’oro che cambia sensibilmente giorno per giorno, quindi è una buona scelta fare una ricerca grazie ad internet sui negozi che forniscono valutazioni più alte e quindi prezzi migliori. Non recarsi al primo Compro Oro che incontriamo è una buona idea.

In secondo luogo ottenere una prima, propria valutazione pesando l’oro a casa è una eccellente idea, anche se facciamo ricorso ad una bilancia non professionale, questa può assolutamente aiutarci per farci un’idea. Non pesare l’oro a casa fa diventare delle facili vitime da abbindolare, perchè, ricordiamo, il compratore ha tutto l’interesse nel pagare meno possibile un pezzo di risorsa così da ottenere un ottimo guadagno.

In uiltimo, attenzione alle valutazioni troppo alte, sbandierate dai cartelloni esposti fuori, che per forza di cose sono irrealizzabili al momento della vendita, a questo va ricollegato il tema “illegalità”, ad esempio bisogna diffidare da chi promette di ottenere una vendita di oro in contanti oltre la valutazione di 2000 euro, in quanto ogni transazione economica oltre questo importo, modificato nel 2023, è illegale e può portare a sanzioni pesanti.