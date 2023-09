Offerta libretto smart poste: promette tassi d’interesse molto vantaggiosi

Il sistema di Poste Italiane da oramai parecchie decadi svolge oltre alla tradizionale forma di servizi legati alla corrispondenza, anche tantissime tipologie di strumenti fiscali, dal buono al libretto postale, passando per un servizio generale di stampo Bancario chiamato Banco Posta. Le possibilità di sviluppare forme di investimento da parte di Poste Italiane sono diversificate, come in proposte di libretto smart che in questo periodo ha effettuato una vera e propria rimodulazione e che permette di ottenere tassi molto vantaggiosi, come evidenziato dalla nuova offerta.

Il concetto di strumento di investimento riguarda esattamente l’ottenimento di una forma di guadagno progressivo sotto forma di interessi in quelle che sono a tutti gli effetti obbligazioni, quindi titoli di stato che presentano una forma di rischio sull’investimento graduale, ovviamente maggiore è il rischio, più alto è il conseguente guadagno relativo. Il sistema è quindi analogo a quello di qualsiasi forma di strumento finanziario bancario, in quanto i libretti postali così come i buoni operano la medesima funzione, garantire un guadagno progressivo variabile (a seconda del tipo di strumento che ha una scadenza definita, superata la quale non genera più alcuna forma di interessi) in un determinato arco di tempo. Una metodologia quindi simile ad altri prodotti finanziari ma per forza di cose in alcuni casi maggiormente semplici ed appetibili rispetto agli oramai numerosi prodotti bancari che sono sempre più diffusi, anche tra le forme di investimento.

Il Libretto Smart è una delle forme di strumento di investimento del Risparmio Postale, il contesto delle Poste Italiane che propone metodi di investimento con possibilità di sviluppare interessi calcolati in base alle somme di denaro versate

Poste Italiane nell’opera di modernizzazione a cadenza regolare propone offerte di investimento attraverso i propri libretti smart che spesso devono rilvaleggiare con conti deposito o conti correnti oramai spesso dalla natura gratuita, pur se il sistema delle Poste mantiene alcuni vantaggi sostanziali alla base, come una tassazione agevolata sugli interessi che non è superiore al 12,50 % (quasi la metà degli altri strumenti bancari) oltre ad una forma di garanzia da parte dello Stato Italiano.

L’Offerta Supersmart Premium 366 giorni, resa disponibile in questi mesi da parte di Poste Italiane, è un ottimo strumento a rischio non elevato che permette di ottenere, se sottoscritta entro il 6 novembre 2023 un tasso del 3,50% annuo lordo a scadenza sulla Nuova Liquidità accantonata, per termine “Nuova Liquidità ” si fa riferimento generale ad ogni tipologia di somme versate, a partire dal 14 settembre 2023 ed entro il 6 novembre 2023 e che non devono essere prelevate fino alla fine della scadenza, in questo caso di 366 giorni.

La proposta permette quindi di ottenere un guadagno sicuro del 3,50 % lordi sulle somme versate, ed è attivabile sia per i vecchi possessori di un libretto smart, ma anche per quelli nuovi, semplicemente attivandola attraverso il sito ufficiale oppure recandosi ad un qualsiasi Ufficio Postale presente sul territorio nazionale, decidendo di attivare le funzioni telematiche così da gestire opportunamente il proprio libretto smart anche in maniera autonoma.

Se questi fondi sono presenti su uno strumento finanziario dalla natura analoga e con la stessa intestazione del Libretto Smart, è possibile scegliere un trasferimento interno, chiamato girofondo.