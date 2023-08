Aumenti prezzi alimentari: ecco i cibi che non si potranno più acquistare

Aumenti prezzi alimenti ci saranno molti articoli alimentari i cui prezzi saliranno moltissimo tali che non si potranno più acquistare. In questi anni abbiamo assistito ad un aumento di prezzi spropositato causato da molteplici situazioni che hanno colpito il mondo.

Le motivazioni che hanno generato un aumento di prezzi così importante trova le motivazioni in varie situazioni che negli ultimi anni hanno comportano un aumento di prezzi considerevole. Vediamo qui i rincari e quali sono gli alimenti che non si potranno più acquistare a causa dell’aumento.

Gli aumenti dei prezzi considerevoli

I prezzi dei beni alimentari non accennano a diminuire ed anzi è previsto un ulteriore rincaro dei prezzi che determineranno che alcuni prodotti siano inacquistabili. L’analisi su prezzi alimentari mette in luce degli aumenti spropositati.

Già dallo scorso aprile è venuto fuori che i prezzi di pasta, farina, olio extravergine d’oliva, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione, frutta.

Sostanzialmente bisogna mettere in conto che per acquistare gli stessi prodotti rispetto allo scorso anno si spende almeno il 9% in più. Il raffronto è ancora più strabiliante se si fa il raffronto con il 2021 in quanto si spende circa il 30% in più.

I prodotti che aumentano molto

Il caro vita e l’aumento dei prezzi correlati al fatto che gli stipendi restano sempre uguali e non c’è alcun accenno ad alcun aumento, rendono inacquistabili molto prodotti. Il caro vita sta abbattendo gli italiani.

I prodotti che hanno subito negli ultimi mesi un aumento considerevole sono certamente la frutta e la verdura.

L’aumento della frutta e della verdura è determinato non solo da tutte le motivazioni che affliggono il mondo come il post covid e la guerra in Ucraina, ma anche per la questione climatica e per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Un altro prodotto che ha subito un aumento considerevole di prezzi è lo zucchero e di conseguenza tutti i prodotti che contengono zucchero vedranno il loro prezzo lievitare. I biscotti, le merendine e tutti i prodotti dolci da forno continuano a subire un rincaro.

Altro aumento considerevole è subito dal grano e da tutti i derivato come: pasta, farina e tutti derivati.