Storia vera di Paul Bernardo e Karla Komolka: chi sono e cosa fanno oggi – film e video

Storia vera di Paul Bernardo e Karla Komolka, i due sono nati anche come “Barbie e Ken” e sono una coppia di assassini seriali canadesi. La coppia è stata unita dal matrimonio e sono responsabili di tre omicidi e numerosi stupri avvenuti tra gli anni Ottanta e Novanta.

Questa sera, sabato 5 agosto, in prima serata su Nova va in onda uno speciale loro dedicato che racconta lo loro storia, Cacciatori di Vergini Ken e Barbie Serial killer. Con questo speciale si racconta la vera storia di questa coppia che tra gli anni Ottanta e Novanta è stata l’incubo di molti.

Chi sono Paul Bernardo e Karla Komolka?

Paul Bernardo e Karla Komolka sono una coppia di sposi canadesi che sono passati alla storia come Barbie e Ken serial killer. La coppia tra il 1987 ed il 1993 ha rapito, stuprato ed assassinato alcune ragazze adolescenti dell’Ontario in Canada. Gli omicidi da loro commessi sono stati tre e numerosi sono gli stupri di cui si sono macchiati.

Il loro feeling assassino però non è stato infinito perché nel 1995 dopo essere stati scoperti, la moglie Karla Komolka ha accusato il marito di molti crimini e così ha ottenuto dalla Procura soli 12 anni di carcere. Al contrario il marito Paul Bernardo, ritenuto responsabile di molti più crimini e riconosciuto come la mente assassina ha incassato l’ergastolo.

Paul Bernardo e Karla Komolka – oggi

Paul Bernardo e Karla Komolka sono noti come due serie killer e noti come una coppia assassina. I due hanno poi ottenuto pene diverse perché la moglie ha fatto ricadere tutte le colpe sul marito. L’uomo ha ottenuto l’ergastolo e dunque dovrà finire la sua vita in carcere, mentre Karla Komolka ha ottenuto 12 anni di carcere e dopo si è rifatta una vita ed oggi è madre di due figli.

La storia e gli omicidi di Paul Bernardo e Karla Komolka

Nel 1987 una giovane donna viene violentata nell’Ontario in Canada ed i colpevoli si scoprirà che sono la coppia di coniugi. Paul Bernardo è un predatore sessuale che vuole vittime giovani, spesso vergini. L’uomo riusciva ad ottenere la fiducia di queste donne per poi stuprarle, lui era molto giovane, aveva solo 28 anni ed era molto bello ed anche con una buona professione.

Karla Komolka diviene nel giro di poco la schiava personale del marito, lo asseconda, lascia che lui abusi di lei, che la picchi e che la isoli dal mondo. Lei è stata totalmente soggiocata da lui che asseconda anche le sue follie e diventano così anche una coppia di assassini.