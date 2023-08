Amrabat, quale futuro per il centrocampista della Fiorentina? Due squadre italiane interessate, viva la pista estera

Il calciomercato della Fiorentina ha sicuramente contribuito a rendere la squadra viola maggiormente pronta come lunghezza di rosa ad affrontare una stagione che la vedrà impegnata su 3 fronti. A oramai pochissimi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo 2023, la società gigliata deve però ancora risolvere la situazione legata al centrocampista marrocchino Sofyan Amrabat, che oramai pare evidentemente fuori dal progetto della società di Commisso.

Ciò è risultato evidente già da diverse settimane, in quanto il calciatore che ha ben figurato con la propria nazionale durante lo scorso Mondiale in Qatar, arrivando addirittura al 4° posto finale, mettendo anche in difficoltà compagini molto affermate, causando anche l’eliminazione della Spagna anzitempo dalla competizione.

La storia con la Fiorentina iniziata nel 2020 sembra oramai arrivata ai titoli di coda: acquistato dopo cose eccellenti mostrate con il centrocampo del Verona al costo di 18 milioni di euro più 2 di bonus, e dimostrando delle buone qualità fin dalle prime stagioni in viola, accompagnate però da una certa discontinuità che hanno minato il suo rendimento così come la titolarità , tuttavia è riuscito comunuque a ritagliarsi spazio anche con l’approdo in panchina di Vincenzo Italiano che ha dovuto digerire la mancata conferma di un elemento come Torreira (il cui rendimento ha portato proprio il marrocchino ad essere considerato un vero e proprio esubero fino alla scorsa stagione, quando performance in crescita e complice l’ottimo mondiale hanno influito sulle sue quotazioni. L’arrivo di Arthur, che interpreta il ruolo in maniera diversa, ed il suo buon impatto hanno evidenziato una certa cedibilità nel progetto tattico viola di Amrabat che però è ancora molto considerato dal presidente Commisso, al punto che Amrabat è stato considerato a lungo un vero e proprio “pupillo” del patron di origine italiana.

La valutazione infatti che era di 30 milioni di euro è stata ridotta a 25 milioni di euro, e data la natura di esubero, sono stati vari i club che hanno chiesto informazioni, a partire dal Napoli, società che il calciatore aveva rifiutato prima di trasferirsi in viola, ma anche la Juventus che gradisce parecchio il centrocampista, e probabilmente in condizioni favorevoli sarà portata a fare un’offerta nelle ultime ore del mercato. Il Napoli ha chiesto informazioni, ed i rapporti tra le due proprietà sono ottime, ma ne i partenopei ne i bianconeri hanno finora effettuato offerte ufficiali. Idem per quanto riguarda le “sirene estere” comeManchester United e Atletico Madrid, in quanto nonostante l’interesse mai nascosto nei confronti del calciatore, non si sono mai esposte finora con delle proposte economiche.

Sofyan Amrabat, con la casacca della Fiorentina la scorsa stagione agonistica

Di contro la Fiorentina sarebbe ben lieta di cedere il calciatore che come detto non rientra nel progetto tattico della squadra, allo stesso tempo non c’è, almeno per il momento, la volontà di “svendere” un calciatore come Amrabat. Saranno probabilmente decisive le ultimissime fasi di mercato per comprendere il futuro del numero 34 della Fiorentina, club che ha cambiato molto ma che non intende rinunciare ad una cessione comunque importante.