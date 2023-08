Fiorentina, nuovo interesse per Murillo: età, ruolo, Instagram, prezzo, altezza, video skills

La Fiorentina ha iniziato in modo decisamente probante la stagione 2023/24 con una netta vittoria per 1-4 sul campo del neopromosso Genoa. La società gigliata però non ha ancora chiuso il mercato in entrata ed in uscita: nelle scorse ore la Fiorentina ha ripreso ufficialmente i contatti per il difensore brasiliano Murillo Santiago Costa dos Santos, conosciuto semplicemente come Murillo.

La difesa per un allentore molto attento come Vincenzo Italiano è un ruolo particolarmente delicato, ed il calciatore brasiliano, classe 2002 ha rapidamente scalzato altri possibili elementi per andare a rinforzare il reparto arretrato viola per ottime caratteristiche di anticipo e di capacità di leggere l’azione avversaria.

Nato a San Paolo il 4 luglio 2002, ha 21 anni, ed è cresciuto in varie società calcistiche brasiliane minori, a partire dai “primi calci” nelle giovanili del São Caetano per poi passare tra le fila del São Bernardo, União Barbarense ed a partir dal 2019 in quello del Corinthians, una delle più titolate società del Brasile.

Centrale difensivo alto 182 di piede mancino, risulta essere quasi “europeo” come modo di giocare sull’anticipo e seppur con ancora notevoli margini di miglioramento ha già conquistato poco più che ventenne la maglia da titolare con il club del Timão in particolare con l’inizio del 2023 dopo aver giocato sia con la Primavera che con la prima squadra ha conquisitato sempre più spazio da titolare mettendo a segno ben 30 presenze, di cui 17 in Serie A brasiliana, 4 in Copa Libertadores e 2 in Copa Sudamericana per un totale, allo stato attuale di più di 2600 minuti disputati da professionista con la casacca del Corinthians.

E’ un profilo già valutato da altre società come il Napoli che ha messo poi gli occhi su un profilo analogo sotto alcuni punti di vista come Natan, prelevato poi dal Bragantino per circa 10 milioni di euro. La Fiorentina per il più giovane Murillo nelle scorse settimane ha offerto circa 12 milioni di euro, incassando un rifiuto che però non pare definitivo, per la fine del mercato sembra essere lui l’indiziato a far parte della rosa gigliata, anche quest’anno impegnta su 3 fronti e che quindi necessiterà di una panchina lunga, anche per la difesa.

Murillo Santiago Costa dos Santos, profilo gradito dalla Fiorentina

Su Instagram è già molto seguito, da quasi 350 mila followers, trattandosi anche di uno dei difensori più promettenti del contesto calcistico brasiliano.