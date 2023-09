Crypto-millionaire: Le storie di chi è diventato ricco con le criptovalute

Dall’inizio del 21° secolo le valute tradizionali sono state portate ad essere influenzate da numerosi eventi di carattere sociale, politico ed anche strettamente tecnologico. Le criptovaluta costituiscono una realtà non più ignorabile dalla finanza moderna, ed è indiscutibile che esistono diverse storie di chi è diventato ricco proprio con le criptovalute.

Il senso di criptovaluta è stato teorizzato dai racconti di fantascienza per anni, fino al 2008, quando la tecnologia in ambito finanziario ha concretizzato una nuova forma di risorsa digitale, completamente diversa da quelle “standard”: lo sviluppo di Bitcoin ha reso realtà l’adozione di una risorsa completamente digitale, slegata da qualsiasi forma di contesto direttamente individuabile e controllabile nella sua essenza ed ha aperto la strada ad altre forme di cryptocurrency, per anni considerate “cose da smanettoni” ma gradualmente divenute sempre più accettate anche culturalmente.

Semplificando il possibile una criptovaluta è una forma di struttura economica e tecnologica che fa uso di reti condivise su una medesima rete impiegate per acquistare beni o servizi e scambiare valore quindi sono da una parte delle “monete” virtuali, dall’altra costituiscono un ecosistema distinto che opera su binari non direttamente individuabili dalla finanza tradizionale. Questo costituisce un terreno di investimento a lungo considerato “nebuloso” perchè non esiste una forma di entità centrale che garantisce la stabilità degli investimenti, ogni criptovaluta ha un valore riconosciuto solo in base alla vendita e all’acquisto, in sostanza più persone acquistano una quantità di crypto, maggiore sarà il valore, concetto che vale anche al contrario, per questo non è ancora considerata una forma di contesto economico stabile. Per questo esistono le piattaforme di trading online che consentono di vendere, acquistare e gestire le criptovalute più comuni, molte di queste sono oramai considerabili piuttosto affidabili, anche se il contesto crypto resta qualcosa di non sempre “limpido” e chiaro.

Bitcoin è ancora oggi considerata la principale criptovaluta per affermazione e diffusione, ed ha contribuito ad arricchire diverse personalità

Molti hanno compreso le potenzialità di Bitcoin e simili da anni, e questo è stato evidente fin dal principio: Bitcoin ha avuto un valore modestissimo fino ai primi anni 2010, è stato possibile acquistare numerosi BTC per un singolo dollaro, oggi un BTC vale circa 26 mila dollari ma pochi anni fa ha raggiunto il picco record di 69.900 dollari.

Un caso famoso risale all’allora 12enne Erik Finman, un ragazzino (oggi 25ennee) che in occasione del proprio compleanno ricevette 1000 dollari che investiti in Bitcoin agli inizi degli anni 2010, hanno generato in non troppi anni oltre 4 milioni di dollari, un ammontare che ha permesso numerosi investimenti in start up ed anche di collaborare con la NASA per l’adozione di nuovi satelliti.

Chris Larsen è un altro esempio evidente: poco più di dieci anni fa è stato uno dei primi ad intravedere le possibilità della tecnologia blockchain nel 2012 Chris Larsen, che ha fondato una delle criptovalute “principali”, ossia Ripple diventando anche CEO nel 2016, portandolo anche ad investire milioni di dollari in altri progetti oltre a finanziare fondazioni di stampo benefico.

Anche Fred Ersham, il fondatore di Coinbase, oggi una delle più importanti società intermediarie tra criptovalute ed economie tradizionali ha iniziato investendo importi “normali” su Bitcoin.