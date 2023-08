Calcio, amichevoli estive: Top e Flop ecco chi si è distinto tra tutte

Le amichevoli estive prestagionali costituiscono un primo impatto con la nuova stagione da parte delle società di Serie A, in vista della stagione che sta per iniziare: non per forza sono tutte paragonabili, ma le varie squadre di volta in volta effettuano dei veri e propri test. Chi è andato “meglio” e chi “peggio”, considerate le principali squadre che saranno impegnate nei prossimi mesi?

Atalanta – Top

L’Atalanta ha avuto impegni non proibitivi contro rappresentative locali come la Rappresentativa Città di Clusone e quella di Val Seriana, che sono finite 10-1 e 10-0. La forma degli uomini di Gasperini è stata però confermata anche dalle performance contro Pro Vercelli (6 a 0), Locarno (10-0), Pro Sesto (3-0) e Bournemouth (1-3). Solo la battuta di arresto contro l’Union Berlino ha reso meno positivo il ritiro.

Fiorentina – Flop

Alti e bassi per la Fiorentina che ha affrontato dapprrima la primavera viola, con un 8 a 1, poi ha pareggiato col Parma 1 a 1 ed ha vinto col Catanzaro per 3 a 0. Però poi è arrivata la sonora sconfitta con la Stella Rossa di Belgrado per 5 a 0 e quella meno pesante con il Newcastle per 2 a 0. Nel mezzo il succeesso netto col Grosseto per 4 a 0. Lo scorso 6 agosto ha battuto il Nizza per 2 a 1.

Inter – Top

Meno amichevoli per l’Inter impegnata in una tournèe orientale ma buoni riscontri per Inzaghi: la vittoria 3 a 0 sul Lugano, poi una netta sulla Pergolettese per 10 a 0. Dopo il pareggio con l’Al-Nasr è arrivato il successo contro il Paris Saint Germain per 2 a 1.

Juventus – Top

Solo due amichevoli ma entrambe convincenti per i bianconeri, la prima con il Milan, vinta ai rigori per 6-5, e la seconda per 3 a 1 contro il Real Madrid.

Il Milan impegnato contro il Real Madrid in amichevole

Milan – Flop

Il Milan è un cantiere aperto, e lo dimostrano alti e bassi nelle sfide contro la Lumezzane, battuta per 7 a 0 , poi la rimonta subita dal Real Madrid per 3 a 2, la sopracitata sfida contro la Juventus decisa ai rigori e la sconfitta di misura contro il Barcellona per 1 a 0.

Napoli – (Quasi) Top

Ancoora in costruzione il Napoli di Rudi Garcia: un 6 a 1 contro l’Anaune Val di Non poi un pareggio con la Spal, un 4 a 0 netto contro i turchi dell’Hatayspor e la sfida col Girona vinta ai rigori. Più tirata la sfida contro l’Ausburg, vinta per 1 a 0.

Roma – Forma media

Vittorie larghe contro Boreale e Latina, poi pareggio con il Braga 1 a 1, seguita dal successo 4 a 0 contro Estrela Amadora. Successo 4 a 2 contro l’SC Farense, in ultimo la sconfitta 2 a 1 contro il Tolosa.