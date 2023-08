Ecco il valore delle 200 lire mondiale 1990: se possiedi questa moneta, prepara le valige

Il calcio √® e resta lo sport nazionale del nostro paese nonch√® uno dei pi√Ļ comuni al mondo, essendo diffuso quasi ovunque con enorme successo. Eventi come un Mondiale o un Europeo riescono ad essere molto seguiti anche dai non appassionati di questo sport. Non √® strano quindi che nel corso del tempo abbiano iniziato ad essere comuni le emissioni come la 200 lire dedicate al Mondiaale del 1990.

Il Mondiale cos√¨ come l’Europeo di calcio mantiene un grande fascino in senso generale, e specialmente quando una nazione o gruppo di nazioni riesce nel corso degli anni ad avere l’accesso ed il diritto ad ospitare queste competizioni, l’evento assume anche portata di tipo turistico, commerciale e di impatto sociale, un esempio √® stato proprio il Mondiale del 1990 disputato in Italia.

Il nostro paese aveva ottenuto il diritto di ospitare tutte le partite della competizione, ottenendo anche la possibilit√† di riorganizzare nuovi stadi (come il San Nicola, a Bari) e di riammodernare molti impianti gi√† presenti, come il San Paolo di Napoli (oggi chiamato stadio Maradona). Ed anche altri aspetti profondamente italiani hanno coinvolto fin da molti mesi prima dell’entrata in campo delle nazionali partecipanti, a partire dalla discussa mascotte al tempo, il famoso Ciao, croce e delizia degli appassionati di design che ancora oggi √® un simbolo delle Notti magiche, ossia le partite della fase ad eliminazione che furono contraddistinte proprio dalla colonna sonora del duo Giannini – Bennato.

Le gesta degli azzurri guidati da Azeglio Vicini e spinta da elementi inaspettati come Tot√≤ Schillaci spinsero molti ad acquisire simpatia per il calcio, ed anche la zecca Italiana diverse settimane prima dell’inizio del Mondiale Italiano, ha iniziato a sviluppare diverse iniziative, come una specifica 200 lire commemorativa concepita apposta per l’evento.

La 200 lire tradizionale, coniata dal 1977 fino al 2001 √® ancora oggi molto riconoscibile, e quasi immediatamente ha costituito un fattore per i collezionisti: la valuta conta anche 25 emissioni commemorative che per√≤ quasi sempre sono “snobbate” dagli appassionati odierni, cos√¨ non pare essere per√≤ per quella dei mondiali 1990.

La zecca Italiana ha concepito due kit definiti di questa moneta in argento, una dal valore di 200 lire e una da 500 lire, oggi abbastanza rari, emessi nel 1989, quindi ad un anno di distanza dal mondiale.

La 200 lire d’argento coniata per il Mondiale 1990

Da una parte √® presente un pallone da calcio, con i vari continenti intorno, dall’altra una testa femminile di profilo.

Il valore medio è di 30 euro, ma alcuni esemplari sono stati venduti ad appassionati stranieri anche per cifre pari a 10 volte tanto.