Trova questa vecchia sterlina rara e diventi ricco: ecco il suo valore

Trovare una vecchia sterlina non è qualcosa di così raro, il discorso si fa molto più interessante se questo oggetto fa parte di un gruppo di monete definito e decisamente raro. Quanto può valere un esemplare di sterlina di questo tipo?

La sterlina, chiamata in lingua originale pound sterling, dalla tradizionale quantità di argento puro impiegato in una lega omonima che anticamente costituiva la base delle monete britanniche. E’ una delle principali valute europee, nonchè vero simbolo dell’economia del Regno Unito, nata formalmente come valuta alla fine del 15° secolo periodo nel quale sono state concepite anche le prime monete in oro, successivamente concepite con il nome di Sovrane, dalla raffigurazione che quasi sempre reca il regnante di turno.

Anche se oggi risultano essere tornate ad essere uno standard diffuso come monete da investimento, anticamente le sterline d’oro erano utilizzate in modo tradizionale, ed anche divise in vari formati come la mezza sterlina, o la doppia sterlina costituendo uno standard economico. A più riprese le sovrane d’oro sono state “sospese” nella produzione e poi ripristinate, dagli anni 50 del Novecento il Regno Unito ha mantenuto una certa produzione di queste emissioni, che nell’ultimo mezzo secolo abbondante dato il lunghissimo regno di Elisabetta II, hanno visto proprio la sua figura come elemento principale. Ma quanto vale una sterlina d’oro con Elisabetta II?

Dipende dalla versione, in quanto in oltre 75 anni di regno le monete d’oro sono indubbiamente cambiate molto, ricordando che si tratta di emissioni concepite per essere utilizzate come oggetti da investimento ma anche come oggetti collezionistici in senso effettivo. Quasi tutte le sovrane d’oro, che hanno un valore pari a 22 carati, hanno un potere di vendita che si aggira sui 400-500 euro a seconda delle condizioni. Alcuni esemplari come quello del 2002 che presenta uno scudo coronato è ancora più raro in quanto concepito per i 50 anni di regno, e vale circa 700 euro.

Ma esistono anche emissioni più antiche e quindi più rare, delle sterline d’oro particolarmente rare possono risalire all’Ottocento, come ad esempio un pezzo decisamente raro come con la regina Vittoria in un ritratto giovanile, corrispondente al 1841, anno in cui la tiratura è stata particolarmente risicata e quindi oggi è difficilissimo trovare una di queste emissioni.

Una sterlina con la regina Vittoria Giovane, molto rara

Non a caso il valore medio supera i 2500 euro ma alcuni esemplari sono stati valutati importi non lontani dai 10 mila euro.