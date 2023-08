Madri – Una vita d’amore, quante puntate sono? cast, 2, tutto sulla serie tv

Madri – Una vita d’amore è una serie televisiva spagnola di grande successo che sta ottenendo un grande riscontro anche in Italia. La serie è ora mandata in onda in seconda serata su Canale Cinque. Questa sera, mercoledì 2 agosto, va in onda su Canale Cinque un’altra puntata della amata serie. Scopriamo qui tutto su Madri – Una vita d’amore: quante puntate sono, la trama, il cast e le anticipazioni.

Madri – Una vita d’amore: cast e trama

Madri – Una vita d’amore è una serie televisiva spagnola che è un medical drama. La serie racconta quella che è la quotidianità di un reparto pediatrico all’Ospedale San Juan de Dios. Qui i bambini ed i ragazzini vengono ricoverati per un periodo di degenza abbastanza lungo.

Il filo conduttore della serie si dirama in tre aspetti fondamentali: la medicina, i pazienti con le loro vicende e le madri. La figura femminile ha dunque in questa serei una grande rilevanza e viene trattata da diversi punti di vista e da diverse angolazioni.

La serie a differenza di tutte le altre serie che si occupano di medina e sono inquadrate nel genere del medical drama cerca di far fare un viaggio nelle emozioni dei personaggi. Il percorso vede protagonisti medici, madri e pazienti che intrecciano delle relazioni che vanno ben oltre l’ordinario e si affrontano così problematiche di tutti i tipi.

Madri – Una vita d’amore vuole approfondire quelli che sono i problemi delle donne, soprattutto l’insoddisfazione che può avere origini dalle più disparate motivazioni. Si parla di femminilità, della carriera professionale, del tema della fertilità, del ruolo della donna in società e dalla divisione tra l’essere mamma ed essere moglie. Qui si vuole cercare di ricordare che una donna anche se ha un figlio non è solo una madre, ma prima di tutto una donna.

Madri- Una vita d’amore: il cast

Madri – Una vita d’amore vede protagoniste cinque donne, cinque madri che affrontano il ricovero dei loro figli e la loro malattia. Nonostante le difficoltà, le dure diagnosi bisogna trovare la forza ed ognuno la tra trova a modo suo, con le proprie motivazioni e le proprie forze.

Vediamo il cast:

Aida Folch è la dottoressa Olivia Zabala

è la dottoressa Olivia Zabala Carmen Ruiz è Lusa

è Lusa Belen Rueda è Ballesteros Diaz

Madri – Una vita d’amore: quante puntate sono?

La serie tv è composta da 13 episodi ciascuno dalla durata di 70 minuti. La serie è di origini spagnola ed in Spagna ha ottenuto un grande successo, pare che lo stesso successo si stia replicando in Italia. Inoltre sembra che gli sceneggiatori siano già al lavoro per realizzare la seconda stagione.